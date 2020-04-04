تتضمن جوائز وهدايا.. تفاصيل مبادرة الدفاع المدني لرفع الوعي الوقائي بالمنازل خلال الحجر

تواصل – واس:

تطلق المديرية العامة للدفاع المدني، غدًا الأحد، حملة توعوية عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، لرفع مستوى الوعي الوقائي والسلامة للأسر السعودية والمقيمين وتوخي الحذر من الأخطار المنزلية خلال فترة الحجر ومنع التجول توقياً من انتشار وباء فيروس كورونا.

وأوضح مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو، أن الحملة تهدف إلى تنبيه أفراد الأسرة خلال اجتماعهم تحت سقف واحد، خلال فترة منع التجول وقضاء ما يقارب 15 ساعة في المنزل.

وتستهدف الحملة التحذير وكيفية التعامل مع ما يمكن أن يتعرض له الأفراد أو الأسرة من أخطار، يمكن أن يتعرضون لها مثل زيادة الأحمال على التوصيلات الكهربائية مع تشغيل أغلب الأجهزة الكهربائية، وأخطار المطابخ خاصة بعد إقفال المطاعم.

إضافةً للتأكيد على “أهمية توفر وسائل السلامة الوقائية بالمنزل مثل كواشف الدخان وطفايات الحريق والأخذ بأسباب وسبل السلامة من المخاطر”. وأشار العمرو إلى أن الحملة تتخذ شعار #سلامتك_بمنزلك _غايتنا، وتستمر لمدة ثلاثة أسابيع.

وتتضمن الحملة معلومات وانفوجرافيك ومقاطع فيديو لتثقيف الأسر من هذه الأخطار، وتعليمات تتعلق بالتعامل السليم مع الأجهزة الكهربائية. كما ستتضمن الحملة طرح مسابقة تفاعلية وتوزيع جوائز وهدايا قيمة للفائزين.