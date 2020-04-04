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«النيابة» تحذر من الاعتداء على رجال الأمن.. جرائم كبيرة موجبة للتوقيف

«النيابة» تحذر من الاعتداء على رجال الأمن.. جرائم كبيرة موجبة للتوقيف
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت النيابة العامة، اليوم السبت، أنه يُحظر الاعتداء على رجل الأمن أثناء مباشرته مهامه بتنفيذ الأنظمة والتعليمات وضبط المخالفات ضمن اختصاصه، أو الإضرار بمركبته الرسمية أو بما يستخدمه من تجهيزات، وتُعد هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمقتضية للعقوبة المغلظة.

وأوضحت النيابة العامة أن حالات الاعتداء على رجل الأمن تشمل:

1- كافة الجرائم التي يتم فيها الاعتداء على رجال الأمن أثناء مباشرتهم مهام وظائفهم.

2- الجرائم التي ينتج عنها إلحاق أضرار بمركبات رجال الأمن الرسمية

3- الجرائم التي ينتج عنها إلحاق أضرار بما يستخدمه رجال الأمن من تجهيزات.

4- يشمل كذلك رجال الضبط الجنائي ومن يقوم بأعمال الضبط الجنائي أثناء مباشرتهم لمهام وظائفهم .

 

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