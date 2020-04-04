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«الداخلية»: تطبيق مخالفة منع التجول ضد من يخرج لغير الضرورة بالأحياء المعزولة

«الداخلية»: تطبيق مخالفة منع التجول ضد من يخرج لغير الضرورة بالأحياء المعزولة
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تواصل – فريق التحرير:

شدد المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية، المقدم طلال الشلهوب، على أنه سيتم تطبيق مخالفة منع التجول بحق من يخرج لغير الضرورة من سكان الأحياء المعزولة على مدار 24 ساعة.

وقال الشلهوب إنه يُسمح لسكان هذه الأحياء بالخروج من منازلهم لقضاء الاحتياجات الضرورية، مثل الرعاية الصحية أو الأغراض التموينية فقط، داخل نطاق الحي السكني، موضحا أن الخروج مسموح خلال الفترة من السادسة صباحاً حتى الثالثة عصراً، مشدداً على أن ذلك يخضع لمتابعة رجال الأمن الذين سيتحققون من الاحتياج الضروري لمن يتنقل داخل هذه الأحياء.

وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية، إلى أنه إذا لم يثبت أن هناك حاجة ضرورية للخروج فسيتم ضبط الحالة كمخالفة لمنع التجول.

يذكر أن وزارة الداخلية أوضحت اليوم أنه تم تعزيز الإجراءات الاحترازية بمنع الخروج والدخول إلى عددٍ من الأحياء بجدة ومنع التجول فيها على مدار 24 ساعة اعتباراً من اليوم السبت.

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