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متحدث «الصحة»: تسجيل 140 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»

متحدث «الصحة»: تسجيل 140 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، محمد العبد العالي، اليوم السبت، تسجيل 140 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مشيرا إلى أن 2 من الإصابات من خارج المملكة و 138 من المخالطين.

وأوضح متحدث الوزارة أن إجماليالحالات المسجلة في المملكة بلغ2179 حالة، لافتا إلى وفاة 4 حالات جديدة ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى ليصل إجمالي الوفيات إلى 29 حالة وفاة.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، الدكتور محمد العبدالعالي، أن حالتين من هذه الإصابات ارتبطت بقادمين من الخارج، فيما ارتبطت بقية الحالات بالمخالطة لحالات سابقة.

وأضاف أن إجمالي حالات التعافي من الفيروس ارتفعت إلى 420 حالة، بعد تسجيل 69 حالة شفاء جديدة لمصابين بالمرض.

وقد توزعت هذه الإصابات الجديدة بين الرياض 66 حالة، وجدة 21 حالة، والأحساء 15 حالة، ومكة 9 حالات، وفي كل من تبوك والقطيف 5 حالات، وفي الطائف 4 حالات، وحالتين في كل من المدينة والخبر والظهران والدمام، بينما سجلت كل من أبها وخميس مشيط والجبيل وبريدة وجازان والمجمعة والدرعية حالة واحدة.

وأشار متحدث الصحة إلى أن الوفيات الأربعة كانت لمواطنة في المدينة المنورة، وثلاثة مقيمين في كل من المدينة المنورة ومكة المكرمة ومحافظة جدة.
وتوضيحاً لطرق التعامل مع المتوفين بفيروسات تنتقل عن طريق الرذاذ والتنفس، أكّد “العبد العالي” أن الأنظمة نصَّت على إكرام المتوفى منذ لحظة وفاته حتى دفنه، موضحاً أن عملية التغسيل تكون من قبل مدربين ومختصين ومؤهلين، وهدف التغسيل إزالة السوائل لعدم انتقال العدوى، والتخلص من كل ما يتبقى بطريقة آمنة.

وشدّد متحدث وزارة الصحة على أن استخدام الكمام والقفاز في أساسه هو للمريض ولمقدم الرعاية؛ وذلك لحماية الآخرين من نقل العدوى، مبيناً أنه لا يوجد توصيات علمية حتى الآن على قيمة استخدام الكمام.

وعبّر متحدث الصحة عن أسفه من رؤية كمية القفازات والكمامات الملقاة على الطرقات والشوارع، لافتاً إلى أنه لا يمكن أن نحمي أنفسنا من جهة ونؤذي الآخرين من جهة أخرى أو نكون عرضة بانتقال العدوى.

 

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