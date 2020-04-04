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تشييع جثمان «رجل المرور» ضحية حادث الدهس بالرياض

تشييع جثمان «رجل المرور» ضحية حادث الدهس بالرياض
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت أسرة شهيد الواجب رجل المرور هاني بن سعود العصيمي، تشييع جثمانه، بعد الصلاة عليه ظهر اليوم، وتوارى جثمانه في مقبرة شمال الرياض بحضور والده وبعض أبناء العمومة وعدد محدود من قيادات وضباط وزملائه بـ”مرور الرياض”.

وكانت شرطة منطقة الرياض، ممثلة بشعبة التحريات والبحث الجنائي، قد تمكنت من القبض على أحد الأشخاص يبلغ من العمر 23 عاماً بعد أن قام بدهس أحد رجال المرور أثناء تأدية عمله بأحد النقاط المرورية بغرب الرياض يوم أمس الجمعة عند الساعة الحادية عشرة صباحاً؛ ما تسبب في وفاته رحمه الله.

وقام الجاني بالهروب من موقع الحادث بأحد الشقق السكنية بحي لبن غرب الرياض، فيما ضبطت المركبة بعد أن حاول إخفاءها؛ حيث قام بإزالة لوحات المركبة وتظليلها ظناً منه أنه في مأمن من قبضة العدالة، وسيتم إحالته إلى جهة الاختصاص لإكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.

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