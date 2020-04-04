الرياض في المقدمة.. مباشرة 69 ألف بلاغ متعلق بـ«كورونا» خلال أسبوعين

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية، مباشرة أكثر من 69 ألف بلاغ خلال أسبوعين؛ ضمن جهودها في مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت أن البلاغات تقسّمت على أمانات جميع المناطق خلال الفترة 15 مارس – 01 إبريل 2020م.

وجندت الأمانات جهودها كافة في الردّ على اتصالات المواطنين والمقيمين، ومعالجة بلاغاتهم بشكل فوري، من خلال الأرقام الهاتفية والمواقع والتطبيقات الإلكترونية التي وفّرتها النظم التقنية للبلديات.

ومن أبرز ما عالجته الأمانات من خلال نظام البلاغات، مخالفات متعلقة بإجراءات مكافحة فيروس كورونا في المحالّ التجارية والأماكن العامة، إضافة إلى مخالفات الإصحاح البيئي والمتعلّقة بانتشار الأمراض، ومخالفات أخرى تتعلق بتوجيهات إغلاق المنشآت التي جرى الإعلان عنها.

وتصدرت الرياض القائمة بـ26 ألفًا و602 بلاغ، فيما جاءت في مقدّمة الأمانات التي قلّت أعداد بلاغتها عن الألف بلاغ أمانة منطقة الحدود الشمالية بـ 256 بلاغاً فقط.