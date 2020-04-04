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ضبط مواطن ومقيم خالفا الإجراءات الوقائية بممارسة الحلاقة بأحد محلات القصيم

ضبط مواطن ومقيم خالفا الإجراءات الوقائية بممارسة الحلاقة بأحد محلات القصيم
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تواصل – واس:

ألقت شرطة القصيم، اليوم السبت، القبض على مواطن ومقيم خالفا الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس “كورونا”.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، أنه إشارة إلى الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه أحد الأشخاص يوثق حلاقة العامل له داخل أحد محلات الحلاقة ونشره لذلك، في مخالفة للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها للسيطرة على فيروس “كورونا”، المتضمنة تعليق نشاط الحلاقة الرجالية؛ فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية – بفضلٍ من الله تعالى – عن القبض عليهما، وهما مواطنٌ، ومقيمٌ من الجنسية الهندية، في العقدين الرابع والسادس من العمر، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما لإحالتهما للنيابة العامة.

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