تعرّف على أحدث خدمات “العدل عن بعد” التي أُطلقت خلال 14 يوماً الماضية

تواصل – فريق التحرير:

فعّلت وزارة العدل من خلال البنية الرقميّة لأنظمتها نظام العمل عن بُعد لجميع القُضاة بمختلف محاكم التنفيذ بالمملكة وذلك وفق أحدث الأدوات التقنيّة والتطبيقات، بما يوفر جميع الخدمات للمستفيدين من منازلهم.

وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي تماشياً مع مبادرة #العدل_عن_بعد التي تعزز من الإجراءات الاحترازية والتدابير المتخذة للحد من انتشار فيروس “كورونا الجديد” (كوفيد 19).

وكشفت الوزارة عبر إنفوجرافيك نشرته على حسابها الموثق على موقع تويتر عن أحدث الخدمات التي أصبحت تقدمها عن بعد والتي تتضمن الاطلاع على الصك القضائي ،ومصادقة الضبوط ،وتأجيل الجلسات إلكترونيا،ونقل الملكية العقارية، ومتابعة الطلبات المفتوحة إلكترونيا، والتوكيل الإلكتروني لجميع البنود، ومنصة تراضي الرقمية للصلح عن بعد، وتبادل المذكرات إلكترونيا، والتراخيص العدلية الإلكترونية، والتدريب عن بعد، والتوكيل عبر رقم 1950 ، بالإضافة إلى دليل تفاعلي يضم 120 خدمة إلكترونية.

ووفّرت الوزارة دليلاً إرشادياً للعمل عن بُعد لجميع موظفيها ولأصحاب الفضيلة القضاة لتسهيل أعمالهم وضمان استمراريتها بجودة وإتقان حيث يتضمن الدليل الشروحات والخطوات الضرورية لضمان جودة العمل عن بُعد.