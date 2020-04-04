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بعد منع التجول ٢٤ ساعة.. من هم الأشخاص المتاح لهم أداء الصلاة بالحرم المكي؟ (فيديو)

بعد منع التجول ٢٤ ساعة.. من هم الأشخاص المتاح لهم أداء الصلاة بالحرم المكي؟ (فيديو)
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تواصل- فريق التحرير:

أكد مراسل قناة الإخبارية في مكة المكرمة  أن من يُسمح لهم بإقامة الصلاة في المسجد الحرام هم فقط من منسوبي رئاسة شؤون الحرم المكي الشريف وكل القطاعات العاملة فيه، وهو إجراء احترازي تتخذه الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين بالتعاون مع الجهات الأمنية المختصة.

وأضاف مراسل الإخبارية أنه لا تواجد للمصلين من خارج الحرم أو العاملين به فبالتالي تقتصر الصلاة على الفئة سالفة الذكر.

وأشار” الثبيتى” إلى أن هناك التزام تام من قبل سكان مكة والمقيمين  بتطبيق قرار منع التجول في مكة، مضيفاً أن هناك تواجد أمني من جميع القطاعات الأمنية لتنفيذ أمر المنع الصادر على مدار 24 ساعة .

 

 

 

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