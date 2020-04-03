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دولة عظيمة ونظام صحي فعّال.. السفير الأمريكي بالرياض ينصح رعايا بلاده بالبقاء في المملكة (فيديو)

دولة عظيمة ونظام صحي فعّال.. السفير الأمريكي بالرياض ينصح رعايا بلاده بالبقاء في المملكة (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

نصح السفير الأمريكي في الرياض جون أبي زيد، رعايا بلاده بالبقاء في المملكة.

وأشاد أبي زيد، في مقطع فيديو، بالنظام الصحي في المملكة وتوفر الأغذية فيها.

وأشار إلى أن الأمريكيين المتواجدين حاليًا في المملكة يقدرون بنحو 80 ألفًا، ويعملون في وظائف مهمة لعائلاتهم ومهمة للمملكة والولايات المتحدة.

وقال: “أنصح الجميع بشدة في الظروف القائمة، البقاء في المملكة، الإمدادات الغذائية جيدة والخدمات متوفرة والنظام الصحي فعال، وهناك الكثير من الأسباب التي تدفع للبقاء في المملكة”.

وأضاف: “أعلم أن الإدارتين الأمريكية والسعودية، تراقبان الإحصاءات بشكل مستمر، لمعرفة الوقت المناسب لتخفيف بعض القيود (لتعزيز انتشار فيروس كورونا)، ورأيي الشخصي أن ذلك لن يحصل قريبًا”.

وتابع: “لذلك قرار مغادرة المملكة قرار شخصي لكن احرصوا على اتخاذه إذا كان لديكم أسباب موجبة آخذين بعين الاعتبار موجبات الأمور هنا”.

ونصح: “التزموا بالبقاء في السعودية إن كان هذا قراركم، وهو بالتأكيد ما أنصح به الأمريكيين الموجودين هنا تمامًا كما أنصح عائلتي به”.

واختتم بالقول: “أتمنى للجميع أفضل حال من الصحة، في كل ما تقومون به هنا في المملكة العربية السعودية العظيمة”.

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