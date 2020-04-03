مدير «الوقف الصحي» يوضح جهود الصندوق لمواجهة أزمة كورونا (فيديو)

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قال المدير التنفيذي لصندوق الوقف الصحي الدكتور إبراهيم الحيدري : إن فكرة إنشاء الصندوق جاءت من إيمان عميق من رجال الدولة بأهمية الوقف في التنمية والحضارة.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع برنامج أخباركم على قناة المجد أن التاريخ الإسلامي يشير بشكل واضح إلى دوره في التنمية الصحية والاجتماعية والتعليمية، كذلك التجارب العالمية تبين للأوقاف دور كبير جداً.

وأكد “الحيدري” أن الهدف هو إنشاء أوقاف متخصصة تركز على مجال معين وتحاول أن تحدث فيها أثراً وتحاول مساندة الجهود الحكومية لمواجهة التحديات الصحية التي تتجدد يوماً بعد آخر على مستوى العالم أو على مستوى المملكة .

وحول أداء الوقف خلال أزمة فيروس كورونا، أشار “الحيدري” إلى أنه الصندوق يستقطب المساعدات والمساهمات الاجتماعية من المواطنين سواء العينية أو المالية وتوجيهها إلى الجهات الحكومة والأهلية المعنية بمواجهة تحدي كورونا.