«الحصيني» يتوقع حالة ممطرة على مناطق المملكة تبدأ في هذا الموعد

تواصل- فريق التحريرتوقع خبير الطقس عضو لجنة تسمية الحالات المناخية عبدالعزيز الحصيني، حالة ممطرة تستمر عدة أيام بدءاً من غد السبت بمشيئة الله.
وأضاف “الحصينيى” على حسابه الرسمي في ” تويتر” ، أن الحالة الممطرة تشمل أجزاء من مناطق مكة والمدينة والرياض والقصيم وحائل والشرقية والباحة وعسير وجازان ونجران والشمالية.
وتابع :”الأمطار المتوقعة متفاوتة من خفيفة لمتوسطة وحبات برد مع رياح مغبرة وتذبذب في درجات الحرارة”.
اللهم أغثنا
حالة ممطرة متوقعة تستمر عدة ايام – ان شاء الله – من غداً السبت على"أجزاء"من مناطق مكة والمدينة والرياض والقصيم وحائل والشرقية والباحة وعسير وجازان ونجران والشمالية الأمطار المتوقعة متفاوتة من خفيفةلمتوسطة وحبات برد مع رياح مغبرة وتذبذب في درجات الحرارة "تحت المتابعة👇pic.twitter.com/Y0VQj4DKTA
— عبدالعزيز الحصيني (@A__alhussaini)April 3, 2020