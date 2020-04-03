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«الحصيني» يتوقع حالة ممطرة على مناطق المملكة تبدأ في هذا الموعد

«الحصيني» يتوقع حالة ممطرة على مناطق المملكة تبدأ في هذا الموعد
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تواصل- فريق التحريرتوقع خبير الطقس عضو لجنة تسمية الحالات المناخية عبدالعزيز الحصيني، حالة ممطرة تستمر عدة أيام بدءاً من غد السبت بمشيئة الله.

وأضاف “الحصينيى” على حسابه الرسمي في ” تويتر” ، أن الحالة الممطرة تشمل أجزاء من مناطق مكة والمدينة والرياض والقصيم وحائل والشرقية والباحة وعسير وجازان ونجران والشمالية.

وتابع :”الأمطار المتوقعة متفاوتة من خفيفة لمتوسطة وحبات برد مع رياح مغبرة وتذبذب في درجات الحرارة”.

 

 

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