خالد الحيدر يكتب مسائيات جلسة البيت 3

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. وبعد…

هذه الأيام ومع هذا الوباء ونحن نسمع عدد حالات الإصابة والوفيات نشعر بالحاجة إلى من يقف معنا ويطمئننا بكل ثقة وقدرة وكان الأمل بذلك السبب -الطب-الذي لم يستطع حتى هذه اللحظة إيجاد علاج لذلك الوباء مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : ( ما أنزل الله داء إلا له شفاء ) رواه البخاري.

وقال صلى الله عليه وسلم : ( إن الله لم ينزل داء إلا له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله ) قال الترمذي حديث صحيح.

ولكن لله حكمة في ذلك وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا.

تم حجزنا في البيوت سلامة لأرواحنا وأرواح الآخرين ونحن كذلك ومع هذه الأحداث والتطورات إذ بالنفوس تلجأ إلى الله العظيم القوي الجبار سبحانه جل في علاه ويشعر الإنسان بحاجته إليه سبحانه إذ لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره فتوجهنا إليه بجميع جوارحنا والتجأنا إليه ودعوناه بخالص قلوبنا أن يسلمنا الله من هذا الداء وأن يحفظنا وأهلنا من بين بين أيدنا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ به أن نغتال من تحتنا.

ولعنا نظهر افتقارنا وحاجتنا إلى الله ونربي أبنائنا على ذلك وادعوه وجميع من بيوتكم بكل جوارحكم أن يكشف الغمة ويزيل الكرب فهو حسبنا ونعم الوكيل.

والله يحفظكم من كل مكروه