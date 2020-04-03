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ولي العهد يصل منطقة الجوف
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ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
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بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
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مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
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ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
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مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
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وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
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الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
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نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

خالد الحيدر يكتب مسائيات جلسة البيت 3

خالد الحيدر يكتب مسائيات جلسة البيت 3
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الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. وبعد…
هذه الأيام ومع هذا الوباء ونحن نسمع عدد حالات الإصابة والوفيات نشعر بالحاجة إلى من يقف معنا ويطمئننا بكل ثقة وقدرة وكان الأمل بذلك السبب -الطب-الذي لم يستطع حتى هذه اللحظة إيجاد علاج لذلك الوباء مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : ( ما أنزل الله داء إلا له شفاء ) رواه البخاري.
وقال صلى الله عليه وسلم : ( إن الله لم ينزل داء إلا له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله ) قال الترمذي حديث صحيح.
ولكن لله حكمة في ذلك وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا.
تم حجزنا في البيوت سلامة لأرواحنا وأرواح الآخرين ونحن كذلك ومع هذه الأحداث والتطورات إذ بالنفوس تلجأ إلى الله العظيم القوي الجبار سبحانه جل في علاه ويشعر الإنسان بحاجته إليه سبحانه إذ لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره فتوجهنا إليه بجميع جوارحنا والتجأنا إليه ودعوناه بخالص قلوبنا أن يسلمنا الله من هذا الداء وأن يحفظنا وأهلنا من بين بين أيدنا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ به أن نغتال من تحتنا.
ولعنا نظهر افتقارنا وحاجتنا إلى الله ونربي أبنائنا على ذلك وادعوه وجميع من بيوتكم بكل جوارحكم أن يكشف الغمة ويزيل الكرب فهو حسبنا ونعم الوكيل.
والله يحفظكم من كل مكروه

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