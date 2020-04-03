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«النيابة» تحذر: السجن 5 سنوات وغرامة 100 ألف ريال عقوبة نقل عدوى «كورونا»

«النيابة» تحذر: السجن 5 سنوات وغرامة 100 ألف ريال عقوبة نقل عدوى «كورونا»
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تواصل- فريق التحرير:

أكدت النيابة العامة أنه يُحظر على المُصاب في مُتلازمة العوز الوِقائي مُخالفة الإرشادات الوِقائية.

وأضافت في تغريدة على حسابها الرسمي بـ”تويتر”  كما يُحظر عليه مُمارسة أي نشاط مظنة في نقل العدوى إلى غيره، وفي شأن جائحة فيروس كورونا علاقة العلة بالمعلول أوثق من خِلال سُرعة انتشار العدوى، مما يوجب عقوبة مُغلظة حال المُخالفة.

وأوضحت النيابة العقوبات في حال مخالفة الإرشادات الوقائية والتي تتمثل في دفع غرامة تصل إلى 100 ألف ريال والسجن 5 سنوات أو بإحداهما، ولا يخل ذلك بحق المتضرر بالتعويض.

 

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