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خبير تقني يحذر من حيل جديدة لاختراق «آيفون».. إليك الحل

خبير تقني يحذر من حيل جديدة لاختراق «آيفون».. إليك الحل
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تواصل – فريق التحرير:

حذر الخبير التقني ياسر العصيفير، من حيل جديدة لاختراق جهاز الآيفون والماك.

وأشار العصيفير في مقطع فيديو بموقع “تويتر”، إلى إمكانية قيام الهاكرز بتصوير كاميرا، أو تسجيل مايك، أو استخدام الأرقام السرية، ومشاركة الشاشة من مجرد ضغط رابط واحد لمتصفح سفاري بالآيفون وجهاز الماك.

وأوضح أن هذه من الثغرات النادرة من هذا الحجم لجهاز الآيفون، مشيرًا إلى أن الحل هو “تحديث نسخة الآيفون”.

وتتمتع أجهزة آيفون بأنظمة حماية تفوق نظيراتها من الأجهزة الأخرى، لكن ذلك لا يمنع تعرضها للتجسس أو الاختراق، حيث تعرضت حسابات مستخدمين في الآونة الأخيرة عن طريق تطبيقات خبيثة للاختراق.

 

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