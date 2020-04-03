الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

للوقاية من «كورونا».. نصائح مهمة من «الصحة» للمواطنين أثناء تطعيم الأطفال

للوقاية من «كورونا».. نصائح مهمة من «الصحة» للمواطنين أثناء تطعيم الأطفال
0

تواصل – فريق التحرير:

دعت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، المواطنين بعدم تأجيل إعطاء لقاحات الأطفال الروتينية، مع الالتزام بإرشادات الوقاية العامة التي حددتها الوزارة في أوقات سابقة.

وأكدت وزارة الصحة عبر الحساب الرسمي في “تويتر”  في ردها على  استفسار أحد المواطنين: «بالنسبة إلى تطعيمات الأطفال لعمر شهرين، هل فيها ضرر إذا تأجلت إلى أن تزول الغمة؟،  أنه يُنصَح بعدم تأجيل أخذ اللقاحات الروتينية للأطفال مع الحرص على أخذ موعد سابق؛ للتقليل من وقت الانتظار داخل المنشأة الصحية.

وشددت وزارة الصحة على أنه يجب الالتزام بإرشادات الوقاية العامة من فيروس كورونا ومنها ترك مسافات بين الشخص وغيره لا تقل عن متر، وتجنب مخالطة الذين يعانون من أعراض تنفسية، والمداومة على غسل اليدين بالماء والصابون لمدة لا تقل عن ٤٠ ثانية أو استخدام المعقم الكحولي لمدة لا تقل عن ٢٠ ثانية.

 

 

 

مواد ذات صلة

بالفيديو والصور.. موجة غبار تضرب الرياض

بالفيديو والصور.. موجة غبار تضرب الرياض

مدير الصحة العامة بـ«مجلس التعاون» يزف بشارة خير بشأن كورونا في المملكة (فيديو)

مدير الصحة العامة بـ«مجلس التعاون» يزف بشارة خير بشأن كورونا في المملكة (فيديو)

بالفيديو.. ازدحام وتدافع لشراء «البصل» في أحد الأسواق بالكويت

بالفيديو.. ازدحام وتدافع لشراء «البصل» في أحد الأسواق بالكويت

بالتفاصيل.. آلية وشروط دعم موظفي القطاع الخاص لمواجهة تداعيات «كورونا»

بالتفاصيل.. آلية وشروط دعم موظفي القطاع الخاص لمواجهة تداعيات «كورونا»

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>