للوقاية من «كورونا».. نصائح مهمة من «الصحة» للمواطنين أثناء تطعيم الأطفال

تواصل – فريق التحرير:

دعت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، المواطنين بعدم تأجيل إعطاء لقاحات الأطفال الروتينية، مع الالتزام بإرشادات الوقاية العامة التي حددتها الوزارة في أوقات سابقة.

وأكدت وزارة الصحة عبر الحساب الرسمي في “تويتر” في ردها على استفسار أحد المواطنين: «بالنسبة إلى تطعيمات الأطفال لعمر شهرين، هل فيها ضرر إذا تأجلت إلى أن تزول الغمة؟، أنه يُنصَح بعدم تأجيل أخذ اللقاحات الروتينية للأطفال مع الحرص على أخذ موعد سابق؛ للتقليل من وقت الانتظار داخل المنشأة الصحية.

وشددت وزارة الصحة على أنه يجب الالتزام بإرشادات الوقاية العامة من فيروس كورونا ومنها ترك مسافات بين الشخص وغيره لا تقل عن متر، وتجنب مخالطة الذين يعانون من أعراض تنفسية، والمداومة على غسل اليدين بالماء والصابون لمدة لا تقل عن ٤٠ ثانية أو استخدام المعقم الكحولي لمدة لا تقل عن ٢٠ ثانية.