متحدث «التأمينات» يكشف موعد استقبال طلبات الاستفادة من الأمر الملكي لدعم موظفي القطاع الخاص

تواصل – فريق التحرير:

كشف المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عبد الله العبد الجبار، أن الأربعاء المقبل بداية استقبال الطلبات للاستفادة من الأمر الملكي لدعم موظفي القطاع الخاص.

وأوضح “العبد الجبار” خلال المؤتمر الصحفي اليومي، أن “التقديم سيكون عبر موقع التأمينات الاجتماعية، خلال الأسبوع القادم ستتقدم المنشآت المؤهلة للحصول على الدعم، وفي حال إقرارها سنرسل للمشترك لطلب التقدم للحصول على دعم ساند”.

وبيَّن متحدث “التأمينات”، أن “آلية الدعم أن تستمر العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، لكن الأخير غير مجبر على دفع أجر الموظف المدعوم، والهدف الأساسي هو تعويض الموظفين بنسبة 60% بحد أقصى 9 آلاف ريال”.

وأشار “العبد الجبار”، إلى أن “الصعوبات التي يواجهها القطاع الخاص تتمثل في عدم قدرة بعضهم على دفع أجور الموظفين بسبب شح الموارد المالية، فبدلًا من فصلهم عن العمل، أمر خادم الحرمين الشريفين أن يتم دعمهم من برنامج ساند”.

وأكد المتحدث باسم “التأمينات”، أن “معظم منشآت القطاع الخاص ستكون مغطاة بالدعم، ما عدا منشآت بسيطة مستثناة في القطاع المالي، وقطاع تجزئة التغذية، وقطاع الاتصالات”.