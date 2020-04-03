الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

متحدث «الصحة»: تسجيل 154 إصابة جديدة بفيروس «كورونا».. وارتفاع الوفيات لـ25 حالة

متحدث «الصحة»: تسجيل 154 إصابة جديدة بفيروس «كورونا».. وارتفاع الوفيات لـ25 حالة
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، محمد العبد العالي، اليوم الجمعة، عن تسجيل 154 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأضاف “العبد العالي” خلال المؤتمر الصحفي اليومي عن فيروس كورونا: “وصل العدد الإجمالي للمصابين في المملكة إلى 2039 حالة، من بينها 1663 حالات نشطة لاتزال تتلقى المتابعة الصحية، و41 حالة تتلقى الرعاية المكثفة”.

وأوضح متحدث “الصحة”، أن عدد الحالات الجديدة المرتبطة بالسفر ثلاث حالات، وبقية الحالات من المخالطين، لافتًا إلى أن 351 حالة تماثلت للشفاء، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 25 حالة وفاة.

وأكد “العبد العالي”، أن “وزارة الصحة استقبلت عددًا من الحالات التي استفادت من الأمر الكريم المتعلق بمجانية العلاج لكافة المواطنين والمقيمين ومخالفي الأنظمة”.

مواد ذات صلة

تصريح صادم من مسؤولة بـ«الصحة العالمية» بشأن فيروس كورونا

تصريح صادم من مسؤولة بـ«الصحة العالمية» بشأن فيروس كورونا

كبير خبراء الأمراض المعدية في أمريكا يقدم أهم إجراء لتفادي كورونا (فيديو)

كبير خبراء الأمراض المعدية في أمريكا يقدم أهم إجراء لتفادي كورونا (فيديو)

عالم بريطاني توقع كارثة بيولوجية تقتل مليون إنسان قبل 17 عاماً.. هل يقصد كورونا؟

عالم بريطاني توقع كارثة بيولوجية تقتل مليون إنسان قبل 17 عاماً.. هل يقصد كورونا؟

وفاة 569 شخصاً في بريطانيا جراء فيروس كورونا المستجد

وفاة 569 شخصاً في بريطانيا جراء فيروس كورونا المستجد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>