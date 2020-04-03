متحدث «الصحة»: تسجيل 154 إصابة جديدة بفيروس «كورونا».. وارتفاع الوفيات لـ25 حالة

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أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، محمد العبد العالي، اليوم الجمعة، عن تسجيل 154 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأضاف “العبد العالي” خلال المؤتمر الصحفي اليومي عن فيروس كورونا: “وصل العدد الإجمالي للمصابين في المملكة إلى 2039 حالة، من بينها 1663 حالات نشطة لاتزال تتلقى المتابعة الصحية، و41 حالة تتلقى الرعاية المكثفة”.

وأوضح متحدث “الصحة”، أن عدد الحالات الجديدة المرتبطة بالسفر ثلاث حالات، وبقية الحالات من المخالطين، لافتًا إلى أن 351 حالة تماثلت للشفاء، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 25 حالة وفاة.

وأكد “العبد العالي”، أن “وزارة الصحة استقبلت عددًا من الحالات التي استفادت من الأمر الكريم المتعلق بمجانية العلاج لكافة المواطنين والمقيمين ومخالفي الأنظمة”.