مواطنة تحتفظ بهدية زوجها منذ 62 عاماً.. وتحولها إلى عمل خيري (فيديو)

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في بادرة من صور الوفاء، كشفت مواطنة عن هدية قدمها لها زوجها قبل 62 عامًا، لتحولها بعد وفاته إلى “وقف خيري”.

ووفق مقطع فيديو متداول بموقع “تويتر”، كانت الهدية عبارة عن “مزهرية”، قالت الزوجة إنها حصلت عليها من زوجها في ليلة زفافهما، ولا تزال تحتفظ بها حتى الآن.

وأضافت أنها استخدمت المزهرية في وضع النقود التى تزيد عن حاجتها وتجمع فيها الصدقات من ضيوفها ثم تقوم في نهاية كل شهر بتوزيعها على المحتاجين.