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مواطنة تحتفظ بهدية زوجها منذ 62 عاماً.. وتحولها إلى عمل خيري (فيديو)

مواطنة تحتفظ بهدية زوجها منذ 62 عاماً.. وتحولها إلى عمل خيري (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

في بادرة  من صور الوفاء، كشفت مواطنة عن هدية قدمها لها زوجها قبل 62 عامًا، لتحولها بعد وفاته إلى “وقف خيري”.

ووفق مقطع فيديو متداول بموقع “تويتر”، كانت الهدية عبارة عن “مزهرية”، قالت الزوجة إنها حصلت عليها من زوجها في ليلة زفافهما، ولا تزال تحتفظ بها حتى الآن.

وأضافت أنها استخدمت المزهرية في وضع النقود التى تزيد عن حاجتها وتجمع فيها الصدقات من ضيوفها ثم تقوم في نهاية كل شهر بتوزيعها على المحتاجين.

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التعليقات (٥٧)اضف تعليق

  1. ٥٧
    ابو أسامة

    ماشاء الله تبارك الرحمن يا أبا رسال
    مبروك مبروك
    المهم اعزمني على العقيقة واجيب معي شطة 😂

  2. ٥٦
    أحمد محمود الأسمر

    بارك الله لك في الموهوب وشكرت الواهب ورزقت برها وبلغت رشدها وجعلها الله من مواليد السعادة وأسأل الله أن ينبتها النبات الحسن وأن يجعلها من حفظة كتابه الكريم وسنة نبيه صل الله عليه وسلم

  3. ٥٥
    سماسم

    ابكتني بجد 😓

  4. ٥٤
    معلمة

    الله يرزقكم برها وينبتها نباتا حسن ويرزقكم إخوة لها

  5. ٥٣
    ابو عبدالله

    مبرووووووووك والحمدلله يا استاذ ضيف الله

  6. ٥٢
    ام عبدالله

    ألف مبروك يابو رسال
    اللهم اجعلها قرة عين لكم ويجعلها من حفظه كتابه
    الله يديم عليكم المحبه ويخليها لكم ويرزقكم برها 🌷

  7. ٥١
    عادل الجهني

    الحمدلله الله ويوفقكم

  8. ٥٠
    ام عبدالله

    مبروك ابو رسال عقبال الاخوه لها متتابعين بارك الله لك فيها ورزقك برها وصلاحها .

  9. ٤٩
    أبو موسى البشير

    ماشاء الله تبارك الرحمن مبروك أخوي الف مبروك تتربا في عزكم وعقبالي أن شاء الله نفرح مثلكم لا تنساني من دعواتكم حفظكم الله ورعاكم

  10. ٤٨
    دُرة

    بارك الله لك في الموهوب لك وشكرت الواهب وبلغ أشده ورزقت بره

  11. ٤٧
    هنووووو

    ماشالله عليك دايما اقول هالكلام بس يقاطعوني ان الذرية شي ضروري يشيلون الواحد لاكبر لكن انا راضية باللي كاتبه ربي لي وخصوصا انه لامانع من الحمل ارادتة الله تحتاج منا الرضا والحمدلله زوجي مثلك ولله الحمد يقول ان جو الحمدلله وان ماكتب ربي رضينا بالقضاء يارب لاتنكد عليك ولاعلينا

  12. ٤٦
    ابومشاري الحارثي

    الف الف مبررروك الله يجعلها من مواليد السعاده ومابعد الصبر الا الفرج انت وام رسال نموذج يحتذئ به الله يسعدكم دنياء واخره ويخليلكم العروسه رساااال

  13. ٤٥
    الف مبرررروك رزقكم الله برها

    الف مبرررروك
    رزقكم الله برها

  14. ٤٤
    فهد

    الف مبروگ یابورسال

  15. ٤٣
    ممدوح

    الف مبروك تتربى بعزك يارب ويخليه لك كلامك صحيح عن الحب ربي يوفقك ياابورسال

  16. ٤٢
    ام عبدالله

    الله يبارك لكم فيها وتشوفون اخوانها

  17. ٤١
    ام نايف

    الله يبارك لكم فيها وتشوفون اخوانها

  18. ٤٠
    ابو سعد

    مبروك يابو رسال جعلها الله من مواليد السعاده وان تكون من حافظات لكتاب الله

  19. ٣٩
    أبوعبدالله

    لي 7 سنوات ولم أرزق وما زلت واثقًا ومحسنًا بريي الظن
    نفس الحالة طبيًا سليم وطبيعي ولكن الله على كل شيء قدير

  20. ٣٨
    سحر القرشي

    الاخذ بالرقية

  21. ٣٧
    آسيا موسى

    ماشاءالله تبارك الله
    الله يوفقكم ويحميكم ويخليكم لبعض
    بارك الله لكم في ذريتكم وعقبال التوائم من بعد الاميرة رسال
    اخي قصته مشابهة لكم ونأمل من الله ان يرزقه مثل ما رزقكم
    بس ع قولة الاخ بما انني في جدة متى العقيقة عشان نبارك لرسال وام رسال
    ومن حمص الحبيبة الف مبارك المولودة وجعلها الله من حفظة كتابه

  22. ٣٦
    محمد العنزي

    الحمد لله رب العالمين أقسم بالله اني فرحت لك يابورسال الله يجعلها من حفظة كتابه،
    نعم الله كريم رحيم قال جل في علاه
    “وبشر الصابرين”
    الله يتمم فرحتكم ويجعلها من مواليد السعاده ويرزق جميع الصابرين مايتمنونه.

  23. ٣٥
    م م

    الله يحفظها ويجعلها من عباده الصالحين ويرزقكم الذريه الصالحه

  24. ٣٤
    أم عبدالعزيز

    ماشاء الله تبارك الله ألف مبروك جعلها الله من حفظة كتابه ومتبوعة بالذرية الصالحة

  25. ٣٣
    ام خليل

    الله يجعلها قره عين لكما ويرزقكم اخوه لها يارب

  26. ٣٢
    ام عبدالعزيز

    بارك الله لك في الموهوب وشكرت الواهب ورزقت برها وبلغت رشدها وجعلها الله من مواليد السعادة وأسأل الله أن ينبتها النبات الحسن وأن يجعلها من حفظة كتابه الكريم وسنة نبيه صل الله عليه وسلمبارك الله لك في الموهوب وشكرت الواهب ورزقت برها وبلغت رشدها وجعلها الله من مواليد السعادة وأسأل الله أن ينبتها النبات الحسن وأن يجعلها من حفظة كتابه الكريم وسنة نبيه صل الله عليه وسلم

  27. ٣١
    شوشو

    الف مبروك وتتربى بعزكم وعقبالي يارب ياكريم

  28. ٣٠
    ام عبدالعزيز

    بارك الله لك فيها وأصلحها

  29. ٢٩
    عابر

    مماشاء الله مبروك الله يخليكم لبعض زوج مثالي .

  30. ٢٨
    ام عبدالعزيز

    .تست

  31. ٢٧
    مناير

    الله يكثر من امثالك

  32. ٢٦
    رسال

    الحمد لله..

  33. ٢٥
    ام عزوز

    الله يرزقك برها

  34. ٢٤
    الوايلي

    الف مبروك وعقبال الله يرزقنا انا وزوجتي لنا أكثر من 19سنه

  35. ٢٣
    ام خالد

    الله يحفظها لك ويرزقك برها

  36. ٢٢
    ام خالد

    الله يرزقك برها

  37. ٢١
    ام ابراهيم

    ماشاء الله مبارك لكما ورزقكم برهاا ورزقكم الذريه الصالحه وكل محروم

  38. ٢٠
    اُم وليد

    الف مبروگ هو كذلك عطاءٌ الباريء
    الصبر ثم الصبر ثم الصبر

  39. ١٩
    اُم وليد

    الف مبروك ابا رسال هو كذاك عطاءٌ الباريء لِعباده الصابرين الحامدين في السراء والضراء ..

  40. ١٨
    ابوهتان

    ماشاءالله تبارك الله الف الف مبروك وتتربى بعزكم والله يحفظها لكم ويجعلها من حفظه كتاب الله أقسم بالله اني فرحتلكم وكل عام وأنتم بخير وريي يحفظكم لبعضكم ويرزقكم

  41. ١٧
    ام محمد

    الف مبروك البنوته جعلها قره عين لوالديها وجعلها من حفظه كتابه والله يرزقكم برها ويرزقكم اخوان لها يارب ان الله علي كل شي قدير

  42. ١٦
    فطوم

    ماشاء الله ولاقوة إلا بالله
    الله يحفظها وينبتها نباتاً حسناً
    ويجعلها متبوعه بذريه صالحه إن شاء الله
    والله يرزق كل محروم الذريه

  43. ١٥
    فطوم

    ماشاء الله ولاقوة إلا بالله
    اللهم أنبتها نباتاً حسناً
    واجعلها متبوعه بذريه صالحه
    وكل محروم

  44. ١٤
    ام غلا

    ماشاء الله ربي يبارك لكم فيها وجعلها من مواليد السعاده

  45. ١٣
    ام غلا

    الله يفرحكم بها وجعلها من مواليد السعاده

  46. ١٢
    الشمآلي

    ماشاء الله الف مبروك لي ست سنوات ولم ارزق بذريه ولكن ثقتي بربي كبيره لم ولن افقد الامل مادام لي رب كريم

  47. ١١
    ش

    ماشاء الله الف مبروك انا لي ست سنوات لم ارزق بذريه ولكن ثقتي بربي كبيره

    لم ولن افقد الامل مادام لي رب رحييم

  48. ١٠
    ام عبدالله

    الف مبرووك وعقبالي انا لي ١١ سنه متزوجه والحمدلله عندي ابن عمره ٨ سنوات ولم ارزق بعده
    “اللهم ارزقني ذريه طيبه مباركه انك سميع الدعاء “

  49. ٩
    بندر محمد

    اللهم لك الحمد دائماً .. ثقتك بالله كبيرة وهذا اهم شيء

  50. ٨
    منار

    بارك لكما في ذريتكما

    واللهم أرزق من تمناهم

  51. ٧
    منار

    بارك لكما في ذريتكما
    واللهم أرزق من تمناهم

  52. ٦
    عهد

    مبرووووووك …..
    نصيحة لمن لايرزق …
    عليكم بكفالة يتيم …
    الله على كل شيء قدير

  53. ٥
    سعد الشهري

    تستاهل كل خير أخ ضيف الله

  54. ٤
    أم عبدالله

    ماشاء الله لاقوة إلا بالله..
    بارك الله لكما فيما وهب لكما ورزقكما الله برها .. الله يصلحها ويهديها ويجعلها من حملة كتاب الله .. آمين

  55. ٣
    فهد المنديلي

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    العيش على خيوط الامل والرضا بماقسم الله تعالى يجسد عمق العلاقة الزوجية بعيدا عن ضغوطات الاهل والاخرين مع العمل بالاسباب ومن صبر ظفر ومن اتكل على الله فلن يخيبه الله…
    هنيئا لكم عيد “رسال” وجعل حياتكم كلها اعيادا لاتنقضي ولاتنقطع
    محبتي…،

  56. ٢
    امل

    سبحان الله عظيم في كل شي. كلام جميل

  57. ١
    أم عبدالعزيز

    ألف مبرووووووووووووووووووووووك لكما ..حقيقة ثنائي مميز ..
    أسأل الله أن يحفظكم ويبارك لكم بالصغيرة رسال ويرزقكم برها