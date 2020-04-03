مواطنة تحتفظ بهدية زوجها منذ 62 عاماً.. وتحولها إلى عمل خيري (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:
في بادرة من صور الوفاء، كشفت مواطنة عن هدية قدمها لها زوجها قبل 62 عامًا، لتحولها بعد وفاته إلى “وقف خيري”.
ووفق مقطع فيديو متداول بموقع “تويتر”، كانت الهدية عبارة عن “مزهرية”، قالت الزوجة إنها حصلت عليها من زوجها في ليلة زفافهما، ولا تزال تحتفظ بها حتى الآن.
وأضافت أنها استخدمت المزهرية في وضع النقود التى تزيد عن حاجتها وتجمع فيها الصدقات من ضيوفها ثم تقوم في نهاية كل شهر بتوزيعها على المحتاجين.
من صور الوفاء
هدية زواج والدتي قبل ٦٢ سنه
عبارة عن مزهرية
أوقفتها الوالدة بعد وفاة أبي من ٣١ سنه تجمع فيها الصدقات من ضيوفها وتوزعها على المحتاجين
المبلغ يسير والمعنى عميق حفظها الله ووالديكم أجمعين وغفر للاموات منهمpic.twitter.com/c4p2QT2ItO
— عبدالرحمن الباهلي (@albahli1966)April 1, 2020
ماشاء الله تبارك الرحمن يا أبا رسال
مبروك مبروك
المهم اعزمني على العقيقة واجيب معي شطة 😂
بارك الله لك في الموهوب وشكرت الواهب ورزقت برها وبلغت رشدها وجعلها الله من مواليد السعادة وأسأل الله أن ينبتها النبات الحسن وأن يجعلها من حفظة كتابه الكريم وسنة نبيه صل الله عليه وسلم
ابكتني بجد 😓
الله يرزقكم برها وينبتها نباتا حسن ويرزقكم إخوة لها
مبرووووووووك والحمدلله يا استاذ ضيف الله
ألف مبروك يابو رسال
اللهم اجعلها قرة عين لكم ويجعلها من حفظه كتابه
الله يديم عليكم المحبه ويخليها لكم ويرزقكم برها 🌷
الحمدلله الله ويوفقكم
مبروك ابو رسال عقبال الاخوه لها متتابعين بارك الله لك فيها ورزقك برها وصلاحها .
ماشاء الله تبارك الرحمن مبروك أخوي الف مبروك تتربا في عزكم وعقبالي أن شاء الله نفرح مثلكم لا تنساني من دعواتكم حفظكم الله ورعاكم
بارك الله لك في الموهوب لك وشكرت الواهب وبلغ أشده ورزقت بره
ماشالله عليك دايما اقول هالكلام بس يقاطعوني ان الذرية شي ضروري يشيلون الواحد لاكبر لكن انا راضية باللي كاتبه ربي لي وخصوصا انه لامانع من الحمل ارادتة الله تحتاج منا الرضا والحمدلله زوجي مثلك ولله الحمد يقول ان جو الحمدلله وان ماكتب ربي رضينا بالقضاء يارب لاتنكد عليك ولاعلينا
الف الف مبررروك الله يجعلها من مواليد السعاده ومابعد الصبر الا الفرج انت وام رسال نموذج يحتذئ به الله يسعدكم دنياء واخره ويخليلكم العروسه رساااال
الف مبرررروك
رزقكم الله برها
الف مبروگ یابورسال
الف مبروك تتربى بعزك يارب ويخليه لك كلامك صحيح عن الحب ربي يوفقك ياابورسال
الله يبارك لكم فيها وتشوفون اخوانها
الله يبارك لكم فيها وتشوفون اخوانها
مبروك يابو رسال جعلها الله من مواليد السعاده وان تكون من حافظات لكتاب الله
لي 7 سنوات ولم أرزق وما زلت واثقًا ومحسنًا بريي الظن
نفس الحالة طبيًا سليم وطبيعي ولكن الله على كل شيء قدير
الاخذ بالرقية
ماشاءالله تبارك الله
الله يوفقكم ويحميكم ويخليكم لبعض
بارك الله لكم في ذريتكم وعقبال التوائم من بعد الاميرة رسال
اخي قصته مشابهة لكم ونأمل من الله ان يرزقه مثل ما رزقكم
بس ع قولة الاخ بما انني في جدة متى العقيقة عشان نبارك لرسال وام رسال
ومن حمص الحبيبة الف مبارك المولودة وجعلها الله من حفظة كتابه
الحمد لله رب العالمين أقسم بالله اني فرحت لك يابورسال الله يجعلها من حفظة كتابه،
نعم الله كريم رحيم قال جل في علاه
“وبشر الصابرين”
الله يتمم فرحتكم ويجعلها من مواليد السعاده ويرزق جميع الصابرين مايتمنونه.
الله يحفظها ويجعلها من عباده الصالحين ويرزقكم الذريه الصالحه
ماشاء الله تبارك الله ألف مبروك جعلها الله من حفظة كتابه ومتبوعة بالذرية الصالحة
الله يجعلها قره عين لكما ويرزقكم اخوه لها يارب
بارك الله لك في الموهوب وشكرت الواهب ورزقت برها وبلغت رشدها وجعلها الله من مواليد السعادة وأسأل الله أن ينبتها النبات الحسن وأن يجعلها من حفظة كتابه الكريم وسنة نبيه صل الله عليه وسلمبارك الله لك في الموهوب وشكرت الواهب ورزقت برها وبلغت رشدها وجعلها الله من مواليد السعادة وأسأل الله أن ينبتها النبات الحسن وأن يجعلها من حفظة كتابه الكريم وسنة نبيه صل الله عليه وسلم
الف مبروك وتتربى بعزكم وعقبالي يارب ياكريم
بارك الله لك فيها وأصلحها
مماشاء الله مبروك الله يخليكم لبعض زوج مثالي .
.تست
الله يكثر من امثالك
الحمد لله..
الله يرزقك برها
الف مبروك وعقبال الله يرزقنا انا وزوجتي لنا أكثر من 19سنه
الله يحفظها لك ويرزقك برها
الله يرزقك برها
ماشاء الله مبارك لكما ورزقكم برهاا ورزقكم الذريه الصالحه وكل محروم
الف مبروگ هو كذلك عطاءٌ الباريء
الصبر ثم الصبر ثم الصبر
الف مبروك ابا رسال هو كذاك عطاءٌ الباريء لِعباده الصابرين الحامدين في السراء والضراء ..
ماشاءالله تبارك الله الف الف مبروك وتتربى بعزكم والله يحفظها لكم ويجعلها من حفظه كتاب الله أقسم بالله اني فرحتلكم وكل عام وأنتم بخير وريي يحفظكم لبعضكم ويرزقكم
الف مبروك البنوته جعلها قره عين لوالديها وجعلها من حفظه كتابه والله يرزقكم برها ويرزقكم اخوان لها يارب ان الله علي كل شي قدير
ماشاء الله ولاقوة إلا بالله
الله يحفظها وينبتها نباتاً حسناً
ويجعلها متبوعه بذريه صالحه إن شاء الله
والله يرزق كل محروم الذريه
ماشاء الله ولاقوة إلا بالله
اللهم أنبتها نباتاً حسناً
واجعلها متبوعه بذريه صالحه
وكل محروم
ماشاء الله ربي يبارك لكم فيها وجعلها من مواليد السعاده
الله يفرحكم بها وجعلها من مواليد السعاده
ماشاء الله الف مبروك لي ست سنوات ولم ارزق بذريه ولكن ثقتي بربي كبيره لم ولن افقد الامل مادام لي رب كريم
ماشاء الله الف مبروك انا لي ست سنوات لم ارزق بذريه ولكن ثقتي بربي كبيره
لم ولن افقد الامل مادام لي رب رحييم
الف مبرووك وعقبالي انا لي ١١ سنه متزوجه والحمدلله عندي ابن عمره ٨ سنوات ولم ارزق بعده
“اللهم ارزقني ذريه طيبه مباركه انك سميع الدعاء “
اللهم لك الحمد دائماً .. ثقتك بالله كبيرة وهذا اهم شيء
بارك لكما في ذريتكما
واللهم أرزق من تمناهم
بارك لكما في ذريتكما
واللهم أرزق من تمناهم
مبرووووووك …..
نصيحة لمن لايرزق …
عليكم بكفالة يتيم …
الله على كل شيء قدير
تستاهل كل خير أخ ضيف الله
ماشاء الله لاقوة إلا بالله..
بارك الله لكما فيما وهب لكما ورزقكما الله برها .. الله يصلحها ويهديها ويجعلها من حملة كتاب الله .. آمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
العيش على خيوط الامل والرضا بماقسم الله تعالى يجسد عمق العلاقة الزوجية بعيدا عن ضغوطات الاهل والاخرين مع العمل بالاسباب ومن صبر ظفر ومن اتكل على الله فلن يخيبه الله…
هنيئا لكم عيد “رسال” وجعل حياتكم كلها اعيادا لاتنقضي ولاتنقطع
محبتي…،
سبحان الله عظيم في كل شي. كلام جميل
ألف مبرووووووووووووووووووووووك لكما ..حقيقة ثنائي مميز ..
أسأل الله أن يحفظكم ويبارك لكم بالصغيرة رسال ويرزقكم برها