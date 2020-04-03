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«مُبشرات إيجابية».. المملكة تبدأ استخدام هذا الدواء لعلاج «كورونا»

«مُبشرات إيجابية».. المملكة تبدأ استخدام هذا الدواء لعلاج «كورونا»
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تواصل – الرياض:

بدأت وزارة الصحة، تطبيق علاج مرض الملاريا للقضاء على فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، وسط مبشرات إيجابية.

وذكرت صحيفة “عكاظ”، أن الوزارة بدأت فعلياً استخدام دواء “هيدروكسي كلوركين” على المرضى المصابين بفايروس كورونا الجديد، ولا تزال العملية تحت الدراسة والملاحظة وسط مبشرات إيجابية.

بدوره، وجّه وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، بتطبيق بروتوكول علاج الملاريا في علاج الفايروس في المستشفيات باستخدام دواء “هيدروكسي كلوركين”، بعد أن وافقت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية على استخدام علاج الملاريا في حالات الطوارئ.

وقال الربيعة في لقاء تلفزيوني، إن “أولوية الأبحاث الصحية العالمية هي إيجاد اللقاح للوقاية من المرض والعلاج، وحتى الآن لا يوجد أي علاج أو لقاح اكتشف، سمعنا الكثير ولم نجد أي شيء مثبت”.

وأوضح أنه “حتى نجد اللقاح نحتاج إلى اختبارات والتوثق من الأعراض الجانبية، لذا نحتاج أشهرا إن لم يكن عاما أو أكثر، ويقال إن علاج الملاريا ونوعا من المضادات تساهم في تخفيف آثار المرض، وبدأنا تطبيق هذا البروتوكول الطبي على المصابين الذين يتناسب معهم هذا العلاج ونأمل أن يكون له أثر، ولا زلنا في البداية”.

وأشار الربيعة إلى أن ذلك يأتي بناء على دراسة بحثية من فرنسا أجريت ‏على عينة من 24 شخصاً، وكانت النتائج تساهم في سرعة شفاء البعض وليس الجميع.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجّه بطرح مليون جرعة من دواء “هيدوكس كلوركين” في البلاد، مؤكدا إمكانية نجاح اختبارات الدواء لعلاج حالات فايروس كورونا.

 

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