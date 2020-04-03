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«صحة المدينة» توضح حقيقة إجراء تغييرات إدارية صحية بالمنطقة

«صحة المدينة» توضح حقيقة إجراء تغييرات إدارية صحية بالمنطقة
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تواصل- فريق التحرير:

نفت مديرية الشؤون الصحية بالمدينة المنورة صحة ما تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي بإجراء تغييرات إدارية صحية في المنطقة.

وقالت صحة المدينة في تغريدة لها على حسابها الرسميى في “تويتر” :”لا صحة لما يتم تداوله عن وجود تغييرات إدارية صحية في منطقة المدينة المنورة وندعو الجميع إلى أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية”.

 

 

 

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