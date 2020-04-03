تصريح صادم من مسؤولة بـ«الصحة العالمية» بشأن فيروس كورونا

تواصل – وكالات:

توقعت مساعدة مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتورة حنان بلخي، أن تستمر أزمة فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، إلى نهاية العام الجاري 2020.

وقالت حنان بلخي، في مداخلة مع برنامج “معالي المواطن”: “إن المنحنى الوبائي للمرض سيكون في كل بلد مُختلف عن الآخر حسب شدة الإجراءات المُتخذة، متوقعةً أن تتراجع تلك الإجراءات في البلدان بعد 7 شهور إلى قرابة عام”.

وأضافت أنه من المستبعد أن ينتهي الوباء ويخف بارتفاع درجات الحرارة، مشيرةً إلى أنه غالباً سيتم تحديد وحكر السفر خلال فصل الصيف.

وتابعت مساعدة مدير الصحة العالمية أن مرض كورونا جديد ولا توجد معلومات كافية عنه حتى الآن، والأمور ستتضح مع إجراء الدراسات الميدانية والوقوف على كم الأشخاص الذين أصبح لديهم مناعة من المرض عبر دراسة المضادات الحيوية بالدم.