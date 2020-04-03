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«خيركم» تمنح شهادات حفظ القرآن «عن بعد» لثلاثة أجانب

«خيركم» تمنح شهادات حفظ القرآن «عن بعد» لثلاثة أجانب
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تواصل – فريق التحرير:

استطاعت جمعية خيركم بجدة عبر منصة تعليم القرآن عن بعد من مواصلة مسيرتها التعليمية داخل المملكة وخارجها من متابعة للحفظ ومنح للاجازات واختبار فروع القرآن.

ومنحت خيركم، مطلع الأسبوع الحالي، الطالبة سهى أبو طالب ذات الخمسين عاما من سوريا، والشابة جواهر عبد الله عليم الدين من ميانمار شهادات حفظ كتاب الله كاملا، في حين حصل الشاب عمر أحمد من السنغال على إجازة في قراءة أبي عمرو بروايه الدوري والسوسي ، وجميع هؤلاء حصلوا على الشهادات عبر منصة خيركم لتعليم القرآن عن بعد.

من جهته بين مدير عام خيركم الدكتور عبدالله بن حجر الغامدي أن الآلاف من الطلاب والطالبات بجدة ينضمون بشكل يومي لمنصة التعليم عن بعد ويلتقوا بمعلميهم ومعلماتهن ليواصلوا مسيرة حفظ كتاب الله ، وكذلك الراغبون والراغبات في الحصول على الإجازة في روايات القرآن الكريم ، وجميع هذه البرامج وفرتها خيركم لكي لا تتأثر العملية التعليمية وحتى يلتزم الجميع بالبقاء في منازلهم حتى يرفع المولى هذا الوباء سبحانه عن بلادنا الغالية وجميع بلاد المسلمين.

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