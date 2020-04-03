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عرض هدية لإلغاء المخالفات.. الإطاحة بمواطن خالف «منع التجول» بحفر الباطن

عرض هدية لإلغاء المخالفات.. الإطاحة بمواطن خالف «منع التجول» بحفر الباطن
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تواصل – واس:

ألقت شرطة المنطقة الشرقية، القبض على مواطن أساء لرجال الأمن إثر تلقيه مخالفة منع التجول بمحافظة حفر الباطن.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية العميد زياد الرقيطي، بأنه بالإشارة إلى المقطع المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر من خلاله إساءة شخصٍ لرجال الأمن إثر تلقيه مخالفة منع التجول بمحافظة حفر الباطن، وعرضه هدية مجزية لمن يستطيع إلغاء المخالفة، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية – بفضلٍ من الله – عن تحديد هويته والقبض عليه وهو مواطن بالعقد الثالث من العمر، وقد جرى إيقافه واستكمال الإجراءات النظامية، لإحالته إلى النيابة العامة.

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