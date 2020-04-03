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شرطة الرياض تطيح بـ 3 أشخاص خالفوا إجراءات الوقاية من كورونا

شرطة الرياض تطيح بـ 3 أشخاص خالفوا إجراءات الوقاية من كورونا
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تواصل – واس:

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، المقدم شاكر بن سليمان التويجري، بأنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لأشخاص خالفوا الإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها للحد من تفشي فيروس كورونا، وذلك من خلال إحضار حلاق لمقر إقامتهم بمدينة الرياض، وتوثيق ذلك ونشره، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية – بفضل من الله – عن القبض عليهم وهم (مواطِنان ومقيم أردني الجنسية) في العقدين الثالث والسادس من العمر، حيث جرى إيقافهم، واستكملت الإجراءات لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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