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«النيابة» تحذر من مخالفة الإجراءات الوقائية والاحترازية أو تصويرها.. السجن وغرامة 3 ملايين

«النيابة» تحذر من مخالفة الإجراءات الوقائية والاحترازية أو تصويرها.. السجن وغرامة 3 ملايين
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تواصل – فريق التحرير:

حذرت النيابة العامة، اليوم الخميس، من مخالفة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية الخاصة بمكافحة انتشار فيروس كورونا في المملكة.

وقالت النيابة العامة، في بيان لها عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، “يُحظر مخالفة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية الصادرة من الجهات الرسمية المختصة بشأن كورونا، حرصًا على صحة الجميع وسلامتهم، واقتران ذلك بالتصوير أو النشر جريمة معلوماتية”.

وأوضحت أن عقوبة ذلك السجن مدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى ثلاثة ملايين ريال ومصادرة الأجهزة المستخدمة في الجريمة.

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