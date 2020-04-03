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بقيمة 30 مليار ريال.. «مؤسسة النقد» تكشف آلية تأجيل الدفعات للمنشآت

بقيمة 30 مليار ريال.. «مؤسسة النقد» تكشف آلية تأجيل الدفعات للمنشآت
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تواصل – فريق الحرير:

كشفت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) اليوم الخميس آلية برنامج تأجيل الدفعات الذي تصل قيمته إلى 30 مليار ريال، ويهدف إلى تأجيل سداد الالتزامات المستحقة دون احتساب تكاليف إضافية على التسهيلات التي تنطبق عليها الشروط.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها، أن الجهات المستفيدة هي المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة المصنفة، وأن جهات التمويل تشمل البنوك وشركات التمويل الخاضعة لإشراف المؤسسة.

وأضافت أن آلية التطبيق ستكون من خلال جهات التمويل التي ستقوم بالتواصل مع الجهات المستفيدة بوسيلة اتصال موثقة، وذلك بهدف تخفيف الأثر المحتمل لانخفاض التدفقات النقدية.

وأكدت مؤسسة النقد أن فترة التأجيل هي 6 أشهر كحد أقصى، وذلك اعتباراً من 14 مارس الماضي حتى 14 سبتمبر 2020

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