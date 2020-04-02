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خالد الحيدر يكتب مسائيات جلسة البيت 2

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خالد الحيدر يكتب مسائيات جلسة البيت 2
خالد الحيدر

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. وبعد…
عن أبي ذر رضي الله عنه قال : قلت : يا رسول الله أوصني. قال :( عليك بتقوى الله؛ فإنه رأس الأمر كله) . قلت : زدني . قال : ( عليك بتلاوة القرآن؛ فإنه نور لك في الأرض، وذخر لك في السماء ) .
قراءة حزب من القرآن يحتاج منا وقتا يسيرا لطالما عجز الواحد منا إنجازه بعد الصلوات في المسجد أو في البيت ولا حول ولا قوة إلا بالله لادعائه كثرة الأشغال والإرتباطات وضيق الوقت وتأجيله إلى وقت غير مسمى -وإنه ليسير على من يسره الله عليه- حتى يخسر ذلك الفضل العظيم؛ الأنس بكلام الله جل في علاه، وفي لزوم البيت والمكث فيه هذه الأيام لنصف يوم أو أكثر بقليل حينما تم الأمر بذلك -الحجر الصحي- أصبح الوقت بين أيدينا فارغا خاويا من كل ارتباط واستطعنا قراءة حزب وحزبين وثلاثة من القرآن الكريم دون كلل أو ملل أو تعطل للأشغال أو الإخلال بالإرتباطات وما كانت تلك الأعذار إلا وهما ووهنا من الشيطان ليضعف همتك أمام الملهيات والمغريات.
بل وليس أنت فقط من صار له وقت يقرأ فيه كلام الله ويأنس به بل إن وضع جدول مرتب ومنظم لجميع عائلتك يقرأون فيه القرآن ويرددون آيات الله بين جنباته من أهم الأعمال وأجلها، قال أبو هريرة رضي الله عنه :(( إن البيت ليتسع على أهله وتحضره الملائكة وتهجره الشياطين ويكثر خيره أن يقرأ فيه القرآن، وإن البيت ليضيق على أهله وتهجره الملائكة وتحضره الشياطين ويقل خيره أن لا يقرأ فيه القرآن)) فما أجملها من حياة وما أعظمه من عمل تقوم به أيه المبارك لكي يستمر بعد زوال الغمة، فبالقرآن تحيا القلوب ويزداد الإيمان ويقوى اليقين وتكون السلامة والنجاة من كل بلاء وداء .
وصلى الله وسلم على نبينا محمد

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