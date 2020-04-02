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شرطة الرياض تطيح بمواطِنَيِْن تورطا في 16 قضية سلب تحت تهديد السلاح

شرطة الرياض تطيح بمواطِنَيِْن تورطا في 16 قضية سلب تحت تهديد السلاح
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تواصل –  واس:

أطاحت شرطة الرياض بمواطِنَيِْن تورطا في 16 قضية سلب تحت تهديد السلاح وأخذ ما بحوزة ضحاياهم من نقود وممتلكات بالقوة.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري، بأن الجهة المختصة بشعبة التحريات والبحث الجنائي باشرت إجراءات البحث والتحري في 16 قضية، ارتكبت بذات النمط والأسلوب الإجرامي، وتمكنت – بفضل الله – من تحديد هوية مرتكبيها وارتباطهم بتنفيذها وهما مواطِنَانْ في العقد الثالث من العمر، قاما بالسلب تحت تهديد السلاح وأخذ ما بحوزة ضحاياهم من نقود وممتلكات بالقوة، وتم القبض عليهما واستكمال الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما للنيابة العامة.

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