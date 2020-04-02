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أمريكا تشتري حمولة طائرة كمامات صينية كانت في طريقها إلى فرنسا

أمريكا تشتري حمولة طائرة كمامات صينية كانت في طريقها إلى فرنسا
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تواصل – وكالات:

قال حاكم إقليم “ألب – كوت دازور” في مرسيليا بفرنسا، إن الولايات المتحدة اشترت حمولة طائرة من الكمامات الصينية مباشرة على المدرج، كانت معدّة لفرنسا.

وذكر رينو موسيليه، أن بلاده لجأت إلى الصين لشراء الكمامات، في مواجهة النقص في معدات الحماية الطبية وسط تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأشار إلى أنه “عقب أن تبنت الهيئة التشريعية الفرنسية قانونا بشأن الحالة الطبية الطارئة، تمكنت السلطات المحلية من تقديم طلب لشراء المعدات من الصين، ودفعت ثمنها مقدما”، مضيفا “الطلبية كانت عبارة عن 60 مليون كمامة”.

وأضاف، أن “السلطات المحلية ستضطر الآن إلى التمسك بالتعاقد مع الشركات اللوجستية الكبرى، لضمان عدم بيع المناقصة أو شرائها في منطقة التحميل مرة أخرى”، مشيرا إلى أن “التسليم متوقع الآن في وقت لاحق خلال الأسبوع”، وفقا لـ”روسيا اليوم”.

وأشار تقرير لصحيفة “ليبراسيون” الفرنسية، إلى أن “الأمريكيين يحاولون شراء أي أقنعة متاحة، مما يعطل تسليم طلبيات الدول الأخرى، حيث يدفعون ضعفا ونقدا، حتى قبل رؤية البضائع”.

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