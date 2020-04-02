دورات تدريبية إثرائية عن بعد للمعلمين ورواد النشاط بالرياض

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت إدارة النشاط الطلابي بتعليم الرياض، عن تنفيذ دورات تدريبية إثرائية عن بعد للمعلمين ورواد النشاط من المنزل.

وقالت الإدارة، في بيان لها: “انطلاقًا من دور إدارة النشاط_الطلابي بتعليم الرياض في خدمة الوطن واستشعارًا بالمسؤولية تجاه الوطن الغالي تطرح الإدارة دورات تدريبية إثرائية عن بعد للمعلمين ورواد النشاط من منزلك ، نسعد بمشاركتك معنا .

وتشمل الدورات الأنشطة التالية : “قواعد وأساسيات في تعلم خطة الرقعة، فن تصميم الإنفوجرافيك، مفاهيم أساسية حول العمل التطوعي، التخطيط الشخصي”.

كما تشمل الدورات : “بناء القيم التربوية في المجتمعات الأسرية، والتطوع ودوره في الأزمات، ومهارات فن الإلقاء، ودراسة الجدوى في البيئة التعليمية، مهارات الاتصال الفعال، الديالوج والمونولوج في النص المسرحي”.

ولمعرفة المزيد من المعلومات يمكن المبادرةبالتسجيل عبر الرابط https://forms.gle/LHA5ZcxiajjFaAqd8