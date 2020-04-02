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ولي العهد يصل منطقة الجوف
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ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
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بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
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مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
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ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
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مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
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وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
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الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
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نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

دورات تدريبية إثرائية عن بعد للمعلمين ورواد النشاط بالرياض

دورات تدريبية إثرائية عن بعد للمعلمين ورواد النشاط بالرياض
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت إدارة النشاط الطلابي بتعليم الرياض، عن تنفيذ دورات تدريبية إثرائية عن بعد للمعلمين ورواد النشاط من المنزل.

وقالت الإدارة، في بيان لها: “انطلاقًا من دور إدارة النشاط_الطلابي بتعليم الرياض في خدمة الوطن واستشعارًا بالمسؤولية تجاه الوطن الغالي تطرح الإدارة دورات تدريبية إثرائية عن بعد للمعلمين ورواد النشاط من منزلك ، نسعد بمشاركتك معنا .

وتشمل الدورات الأنشطة التالية : “قواعد وأساسيات في تعلم خطة الرقعة، فن تصميم الإنفوجرافيك، مفاهيم أساسية حول العمل التطوعي، التخطيط الشخصي”.

كما تشمل الدورات : “بناء القيم التربوية في المجتمعات الأسرية، والتطوع ودوره في الأزمات، ومهارات فن الإلقاء، ودراسة الجدوى في البيئة التعليمية، مهارات الاتصال الفعال، الديالوج والمونولوج في النص المسرحي”.

ولمعرفة المزيد من المعلومات يمكن المبادرةبالتسجيل عبر الرابط  forms.gle/LHA5ZcxiajjFaA

 

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