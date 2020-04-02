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كبير خبراء الأمراض المعدية في أمريكا يقدم أهم إجراء لتفادي كورونا (فيديو)

كبير خبراء الأمراض المعدية في أمريكا يقدم أهم إجراء لتفادي كورونا (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

ينصح الدكتور أنتوني فوشي،  كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، بالبقاء في المنزل قدر الإمكان للوقاية من كورونا.

وقال إن مرض كورونا، ينتقل عبر الجهاز التنفسي وينتقل بسهولة وعلى درجة عالية جدا من الانتشار والعدوى.

وأوضح أن كورونا شبيه بالانفلونزا، ولكن من نواحي أخرى هو مختلف تماما عنها، حيث ينتشر بسهولة أكبر ويمكن أن ينتقل من شخص مصاب دون أن يكون لديه أعراض، فهو أخبث ويأتي على غرة.

وتابع “فوشي” أن وفيات كورونا تعادل عشرة أضعاف وفيات الانفلونزا الموسمية، وقد يكون مدمر على نحو خاص لمجموعة محددة من الناس.

ونصح فوشي بضرورة الابتعاد عن التجمعات، لأن العدوى ممكن أن تنتشر عن طريق القطرات المتناثرة أو عن طريق الهباء الغباري.

وأضاف “يمكن أن تدخل غرفة ما وتعتقد أن كل شيء على ما يرام وتستنشق الفيروس، ونصح أيضا بعدم مصافحة الآخرين والتخلي تماما عن هذا الأمر، وغسل اليدين قدر المستطاع”.

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