الشيخ المطلق: أكثروا من الاستغفار والدعاء لدفع الوباء ورفعه (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

دعا الشيخ الدكتور عبدالله المطلق، عضو هيئة كبار العلماء، الجميع بالإكثار من الاستغفار لدفع الوباء والبلاء، وأن يكثر من الدعاء لله سبحانه وتعالى.

وقال الشيخ المطلق، خلال استضافته في برنامج “فتاوى” على قناة السعودية، أن الاستغفار من أهم أسباب دفع الوباء ورفعه.

وعن أفضل الأوراد قال “إن أفضل الأوراد القرآن الكريم، وذلك بقراءة المعوذتين والإخلاص، وأنا دائمًا أردد “اللهم إني أُعيذ نفسي وزوجتي وأولادي بكلمات الله التامات من شر كورونا”.