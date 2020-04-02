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منصة تفاعلية لتوضيح مستجدات فيروس «كورونا» في المملكة.. إليكم الرابط

منصة تفاعلية لتوضيح مستجدات فيروس «كورونا» في المملكة.. إليكم الرابط
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تواصل – فريق التحرير:

أطلقت وزارة الصحة، اليوم الخميس، منصة تفاعلية لتوضيح مستجدات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في المملكة عبر هذا الرابط (اضغط هنا).

وتحتوي المنصة التفاعلية على مؤشراتٍ ورسوماً بيانيةً تشرح الوضع الوبائي للفيروس في جميع المناطق، ويجري تحديثها بصورة دورية، وذلك في إطار سعي وزارة الصحة لتوفير المعلومات الدقيقة عن مستجدات الفيروس من خلال منصة رسمية موثوقة.

وكانت المملكة قد اتخذت إجراءات مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا، منها تعليق الدراسة وتعليق الدخول إلى المملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف مؤقتًا، وتعليق العمل بالبصمة في العديد من المؤسسات، وتعليق الرحلات الجوية الدولية لمدة أسبوعين.

كما شدَّدت وزارة الصحة على جميع القادمين من خارج المملكة الالتزام بالحجر المنزلي لمدة 14 يومًا من تاريخ دخول المملكة.

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