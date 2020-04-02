«الداخلية»: تطبيق تعليمات «منع التجول» على أي مخالف مهما كان اسمه أو موقعه (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية، المقدم طلال الشلهوب أن وزارة الداخلية ستطبق التعليمات بكافة حذافيرها على كل من يخالف الأنظمة والتعليمات.

وأضاف الشلهوب، تعليقًا على سؤال عن عمليات ضبط من يقومون بإحضار الحلاقين والتصوير معهم ومن يخالفون أمر منع التجول “أنه سيتم تطبيق التعليمات على كل من يقوم بتصوير المخالفات ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي”.

وتابع متحدث الداخلية: “سنطبق التعليمات على أي شخص مهما كان اسمه أو موقعه، وستتم إحالة المخالفين للنيابة العامة لتطبيق نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية”.