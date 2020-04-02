الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

«الداخلية»: تطبيق تعليمات «منع التجول» على أي مخالف مهما كان اسمه أو موقعه (فيديو)

«الداخلية»: تطبيق تعليمات «منع التجول» على أي مخالف مهما كان اسمه أو موقعه (فيديو)
0

تواصل – فريق التحرير:

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية، المقدم طلال الشلهوب أن وزارة الداخلية ستطبق التعليمات بكافة حذافيرها على كل من يخالف الأنظمة والتعليمات.

وأضاف الشلهوب، تعليقًا على سؤال عن عمليات ضبط من يقومون بإحضار الحلاقين والتصوير معهم ومن يخالفون أمر منع التجول “أنه سيتم تطبيق التعليمات على كل من يقوم بتصوير المخالفات ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي”.

وتابع متحدث الداخلية: “سنطبق التعليمات على أي شخص مهما كان اسمه أو موقعه، وستتم إحالة المخالفين للنيابة العامة لتطبيق نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية”.

مواد ذات صلة

«الداخلية» توضح حقيقة تحوّل مخالفات «منع التجول» إلى ظاهرة

«الداخلية» توضح حقيقة تحوّل مخالفات «منع التجول» إلى ظاهرة

بالخطوات.. «الأمن العام» يبدأ استقبال طلبات الاعتراض على مخالفات «منع التجول»

بالخطوات.. «الأمن العام» يبدأ استقبال طلبات الاعتراض على مخالفات «منع التجول»

«السديس» يوجه بتقديم عبوات زمزم لمنسوبي القطاعات العسكرية والأمنية

«السديس» يوجه بتقديم عبوات زمزم لمنسوبي القطاعات العسكرية والأمنية

بالفيديو.. دوريات الأمن تباشر تطبيق قرار منع التجول بالرياض

بالفيديو.. دوريات الأمن تباشر تطبيق قرار منع التجول بالرياض

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>