متحدث الصحة: الوقت مبكر لنصل لمرحلة الاطمئنان بشأن «كورونا» (فيديو)

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أكدت المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي أن المملكة اتخذت إجراءات وخطوات استباقية ساهمت في الحد من انتشار فيروس كورونا مقارنة بعدد من الدول المتقدمة في خدماتها ومجالات الطبية، لكن الوقت مازال مبكرا لنصل لمرحلة الاطمئنان.

واستعرض متحدث الصحة، في المؤتمر الصحي اليومي للكشف عن مستجدات مواجهة “كورونا”، انخفاض منحنى الإصابة بفيروس “كورونا” في المملكة مقارنة بالدول الكبرى، بفضل الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة للسيطرة على تفشي الوباء.

وقال العبد العالي إن عدد الإصابات لكل مليون تجاوز الـ 1000 حالة في بعض الدول، و500 إلى 1000 في دول أخرى، بينما المملكة تسجل أعداداً منخفضة مقارنة بهذه الدول المتقدمة في خدماتها ومجالاتها الطبية.

وأضاف أنه رغم هذه الخطوات الاستباقية لمواجهة الفيروس وانخفاض العدد، إلا أننا لم نصل لمرحلة لنطمئن تمامًا أن هذه الجائحة في مرحلة التحكم.

وأشار إلى أن الوقت لازال مبكراً على ذلك، والمنحنى في المملكة مقارنة بدول العالم في موقع أفضل، واستمراره في هذا الموقع يعوّل على التزامنا بالتعليمات.