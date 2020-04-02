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إيداع 8.2 مليون ريال في حسابات المنشآت المستفيدة من برنامج «دعم التوظيف»

إيداع 8.2 مليون ريال في حسابات المنشآت المستفيدة من برنامج «دعم التوظيف»
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تواصل – فريق التحرير:

أودع صندوق دعم الموارد البشرية “هدف”، اليوم الخميس، مبلغ 8.2 مليون ريال في حسابات منشآت القطاع الخاص المستفيدة من برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات، لشهر مارس، والبالغ عددها 983 منشأة.

ويمثل المبلغ نسبة 30% من الأجور الشهرية للسعوديين والسعوديات العاملين في القطاع، ومسجلين في برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات، الذي يهدف إلى تشجيع منشآت القطاع الخاص على توظيف المواطنين والمواطنات، لرفع مساهمة الكوادر الوطنية في سوق العمل.

يذكر أن فترة دعم راتب الموظف السعودي في القطاع الخاص المقدم من برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات تستمر لمدة 36 شهراً، ويبدأ الدعم بنسبة 30% من راتب الموظف الشهري خلال السنة الأولى، و20% للثانية، و10% للسنة الثالثة.

هذا وتمنح المنشأة دعماً إضافياً بنسبة 10% عند توظيف نساء، وعند التوظيف في المناطق الأقل كثافة، وإذا كان عدد العاملين فيها 50 عاملاً فأقل.

كما حدد البرنامج 4 آلاف ريال كحد أدنى للراتب المستحق للدعم، وحد أقصى 15 ألف ريال، كما يشترط أن يكون مسجلاً في البرنامج ومسجلاً في التأمينات الاجتماعية.

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