بالخطوات.. «الأمن العام» يبدأ استقبال طلبات الاعتراض على مخالفات «منع التجول»

تواصل -فريق التحرير:

أعلن “الأمن العام”، اليوم الخميس، عن استقبل طلبات الاعتراض على مخالفات منع التجول عبر منصة ”أبشر”.

وأوضح “الأمن العام” على حسابه في “تويتر”، أن الخطوات هي:

1- تسجيل الدخول للخدمات الإلكترونية.

2- الدخول على قائمة خدماتي (خدمة عامة).

3- الضغط على أيقونة الرسائل والطلبات (نظام الرسائل).

4- تسجيل اسم الموضوع (ندوين بيانات الاعتراض برسالة).

5- تحديد المنطقة التي وقعت فيها المخالفة.

6- تعبئة حقول البيانات المطلوبة (الجهة الموجه إليها الاعتراض – لجان النظر في مخالفات منع التجول).

7- رفع المرفقات إن وجدت.

8- قبول الاعتراض يستلزم رفعه خلال مدة شهر من وقوع المخالفة