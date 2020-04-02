بالخطوات.. «الأمن العام» يبدأ استقبال طلبات الاعتراض على مخالفات «منع التجول»

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أعلن “الأمن العام”، اليوم الخميس، عن استقبل طلبات الاعتراض على مخالفات منع التجول عبر منصة ”أبشر”.
وأوضح “الأمن العام” على حسابه في “تويتر”، أن الخطوات هي:
1- تسجيل الدخول للخدمات الإلكترونية.
2- الدخول على قائمة خدماتي (خدمة عامة).
3- الضغط على أيقونة الرسائل والطلبات (نظام الرسائل).
4- تسجيل اسم الموضوع (ندوين بيانات الاعتراض برسالة).
5- تحديد المنطقة التي وقعت فيها المخالفة.
6- تعبئة حقول البيانات المطلوبة (الجهة الموجه إليها الاعتراض – لجان النظر في مخالفات منع التجول).
7- رفع المرفقات إن وجدت.
8- قبول الاعتراض يستلزم رفعه خلال مدة شهر من وقوع المخالفة