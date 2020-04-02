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تعميم عاجل من «الصحة» لموظفيها في جميع المناطق

تعميم عاجل من «الصحة» لموظفيها في جميع المناطق
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تواصل- فريق التحرير:

أصدرت وزارة الصحة تعميماً لمديريات الشؤون الصحية بالمناطق بتكليف موظفيها الذين تعذر وجودهم في مقار عملهم الأساسي وموجودين بمناطق أخرى إما بسبب إجازة أو غيره، بالعمل بالمراقق الصحية بالمناطق الموجودين فيها.

وأكد وكيل وزارة الصحة للموارد البشرية عبدالرحمن بن عبدالله، أن ذلك القرار يأتي ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فايروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ولوجود بعض الموظفين من منسوبي الصحة في مناطق بعيدة عن مقار أعمالهم الأساسية، إما بسبب الإجازة أو نحوه، ولوجود تعليمات تمنع انتقال المواطنين بين مناطق المملكة- وفقاً لـ”عكاظ”.

وأشار إلى أن ذلك التوجيه يأتي للاستفادة من جميع الكوادر الموجودين، مع أهمية إحاطة مراجعهم بذلك.

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