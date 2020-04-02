نجل «حميدان التركي» يكشف تطوراً خطيراً في سجن والده.. يتعلق بـ«كورونا»

تواصل – فريق التحرير:

كشف نجل السجين السعودي في الولايات المتحدة الأمريكية “حميدان التركي”، اليوم الخميس، عن وصول فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) إلى السجن الذي يتواجد فيه والده.

وقال تركي حميدان التركي، في تغريدات على حسابه بموقع “تويتر”: إن “فيروس كورونا وصل إلى سجن والدي حميدان التركي بسبب عدم اتخاذ التدابير الوقائية في سجنه الفدرالي”.

وأضاف: أن الفيروس وصل إلى السجن أيضاً بسبب “عدم توقف نقل المساجين من ولاية نيويورك والتي تمثل مركز انتشار الوباء في الولايات المتحدة الأمريكية؛ حيث تم اكتشاف حالة كورونا في أحد المساجين المنقولين”.

وأكد نجل “حميدان التركي”، أنهم كانوا “يخشون هذه اللحظة عند وصول أول حالة (كوفيد-19) في ولاية بينسلفينيا والتي يقع فيها سجن والدي لعلمنا بقلة اهتمام واحترازات السجن لهذا الوباء”.

وأشار إلى أن “حالة والده حميدان التركي الصحية وتقدمه في العمر تشكل تهديدًا كبيرًا على حياته حال إصابته بمثل هذا المرض”.

ووجه تركي حميدان التركي، الشكر إلى سفارة المملكة في واشنطن “على متابعتهم المباشرة وتواصلهم السريع مع المساجين والاطمئنان عليهم منذ بداية انتشار وباء كورونا، وسيعهم لإيجاد حلول لحمايتهم”.

وختم نجل “حميدان التركي”، بقوله: “دعواتكم لوالدي حميدان التركي وبقية المساجين بالسلامة من فيروس كورونا.. ونسأل الله أن يحميه ويفرج عنه ويرده لنا سالماً معافاً”.