«العمل» تعتزم توطين هذه المهنة قريباً

تواصل- الرياض:

أكد فرحان الشمري، أمين عام الهيئة السعودية للمهندسين، أن الهيئة وصلت إلى المراحل النهائية في مباحثاتها مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، المتعلقة ببرنامج توطين مهن الهندسة، موضحاً أن توطين هذه المهنة سيكون قريباً جداً.

وأشار “الشمري” إلى أن عدد المهندسين في المملكة بلغ نحو 65 ألف مهندس ومهندسة، منهم 38 ألفًا سجلوا في هيئة المهندسين، مضيفاً أن الهيئة أصدرت أخيراً تراخيص لعدد من المهندسات السعوديات أغلب هذه التراخيص يتركز في التصميم الداخلي؛ وفقاً لـ”العربية.نت”.

وأكدت الهيئة السعودية للمهندسين في وقت سابق، أنها حريصة على دعم وتطوير الكوادر الهندسية المساعدة، ودعم وتطوير طلاب الهندسة لدى الشركات والمكاتب الهندسية، لتوطين الكوادر الهندسية في السعودية، حيث عقدت الهيئة اجتماعاً مع وزارة العمل لإبراز التحديات التي تواجه القطاع الهندسي.