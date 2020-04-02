الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

بعد وقف الرحلات.. «الجوازات» تُحدد الخيارات المتاحة للحاصلين على تأشيرة «خروج نهائي»

بعد وقف الرحلات.. «الجوازات» تُحدد الخيارات المتاحة للحاصلين على تأشيرة «خروج نهائي»
0

تواصل- فريق التحرير:

أوضحت المديرية العامة للجوازات، الموقف من تأشيرة الخروج النهائي، خاصة بعد وقف الرحلات الجوية.

وردت “الجوازات” عبر حسابها الرسمي بتويتر، على استفسار جاء فيه : من لديه عاملًا سودانيًّا تم إصدار خروج نهائي له، قبل أن يتم إغلاق الرحلات ولم تنتهي التأشيرة، فهل نصدر له التأشيرة مره أخرى أم يُكتفي بالتأشيرة الأولى ويفحص ويحجز رحلته؟، لتجيب الجوازات: “أن من لديه تأشيرة خروج نهائي ندعوه «والخيار له» إلى إلغائها قبل انتهائها، حتى لا تطبق بحقه الغرامات المقررة نظامًا”.

وأضافت الجوازات، أنه يسمح للمقيمين والزائرين الراغبين في مغادرة المملكة بالسفر حسب التعليمات المنظمة لذلك طالما لديهم حجوزات، وفي حال إذا لم يجد حجزًا يلغي تأشيرة الخروج النهائي، علمًا بأنه تم تعليق الرحلات الجوية الدولية للمسافرين، وفي حال صدور تعليمات جديدة سيتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية.

مواد ذات صلة

بالخطوات.. كيفية الاستفادة من خدمة الرسائل والطلبات عبر منصة «أبشر»

بالخطوات.. كيفية الاستفادة من خدمة الرسائل والطلبات عبر منصة «أبشر»

توضيح من «الجوازات» بشأن الإجراءات المتبعة لتمديد إقامة الوافدين بالمهن التجارية

توضيح من «الجوازات» بشأن الإجراءات المتبعة لتمديد إقامة الوافدين بالمهن التجارية

هل يلزم سداد المخالفات المرورية لتمديد إقامة الوافدين؟.. «الجوازات» توضح

هل يلزم سداد المخالفات المرورية لتمديد إقامة الوافدين؟.. «الجوازات» توضح

تنبيه عاجل من «الجوازات» للمعتمرين المتأخرين عن المغادرة

تنبيه عاجل من «الجوازات» للمعتمرين المتأخرين عن المغادرة

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>