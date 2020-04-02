بعد وقف الرحلات.. «الجوازات» تُحدد الخيارات المتاحة للحاصلين على تأشيرة «خروج نهائي»

تواصل- فريق التحرير:

أوضحت المديرية العامة للجوازات، الموقف من تأشيرة الخروج النهائي، خاصة بعد وقف الرحلات الجوية.

وردت “الجوازات” عبر حسابها الرسمي بتويتر، على استفسار جاء فيه : من لديه عاملًا سودانيًّا تم إصدار خروج نهائي له، قبل أن يتم إغلاق الرحلات ولم تنتهي التأشيرة، فهل نصدر له التأشيرة مره أخرى أم يُكتفي بالتأشيرة الأولى ويفحص ويحجز رحلته؟، لتجيب الجوازات: “أن من لديه تأشيرة خروج نهائي ندعوه «والخيار له» إلى إلغائها قبل انتهائها، حتى لا تطبق بحقه الغرامات المقررة نظامًا”.

وأضافت الجوازات، أنه يسمح للمقيمين والزائرين الراغبين في مغادرة المملكة بالسفر حسب التعليمات المنظمة لذلك طالما لديهم حجوزات، وفي حال إذا لم يجد حجزًا يلغي تأشيرة الخروج النهائي، علمًا بأنه تم تعليق الرحلات الجوية الدولية للمسافرين، وفي حال صدور تعليمات جديدة سيتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية.