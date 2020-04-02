«تنظيم الكهرباء» تؤكد: يحق للمستهلك الحصول على تعويض مالي في هذه الحالة.. إليك الطريقة

تواصل – فريق التحرير:

كشفت هيئة تنظيم الكهرباء عن أحقية المستهلك في الحصول على تعويض مالي من شركة الكهرباء في حال تكرار الانقطاع الكهربائي لأكثر من (4) انقطاعات خلال السنة الميلادية.

وأوضحت هيئة تنظيم الكهرباء في ردها على شكوى مواطن مم انقطاع الكهرباء لديه بشكل متكرر: “أنه يحق للمستهلك تعويضًا ماليًا في حال تكرار الانقطاع الكهربائي لأكثر من (4) انقطاعات خلال السنة الميلادية. كل انقطاع يزيد عن (4) ساعات، علمًا أن التعويضات تتم آلياً عن طريق الشركة”.

وأضافت أنهفي حال تقدم المستهلك بشكوى للشركة ولم تقتنع بالرد أو لم یتم حلها، فیمكنه التقدم بشكوى للهيئة من خلال الموقع:http://ecra.gov.saمع أھمیة كتابة رقم الشكوى لدى الشركة”.