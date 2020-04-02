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ولي العهد يصل منطقة الجوف

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نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

توجيه جديد من «مؤسسة النقد» للبنوك وشركات التمويل

توجيه جديد من «مؤسسة النقد» للبنوك وشركات التمويل
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تواصل – فريق التحرير:

حثت مؤسسة النقد العربي السعودي، جهات التمويل (البنوك، المصارف، شركات التمويل)، على تقديم خدماتها لرواد الأعمال وأصحاب المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من خلال بوابة “تمويل” الإلكترونية المعتمدة من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، والاستفادة من الخدمات المقدمة من خلالها، ومعالجة الطلبات التي ترد إلى البوابة خلال الأوقات المحددة، لفتح باب المنافسة بين الجهات التمويلية لتقديم عروض تمويلية مناسبة لتلك المنشآت وتوفير الوقت والجهد، مما يساعد في رفع معدل الإقراض والاستثمار وتنمية الاقتصاد.

يأتي ذلك انطلاقاً؛ من دور مؤسسة النقد العربي السعودي في المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي، ودعم النمو الاقتصادي المتوازن والمستدام، بما في ذلك تمكين القطاع المالي من دعم نمو القطاع الخاص، وإستراتيجية “ساما” الداعمة لتفعيل استخدام القنوات الإلكترونية للرقي بمستوى الخدمات المقدمة، بما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030م. إلى جانب التعاون المستمر والمثمر مع جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة بما يخدم المصلحة العامة.

وتعدّ بوابة “تمويل” الإلكترونية المعتمدة من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، بوابةً تجمع رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة الباحثين عن التمويل مع الجهات التمويلية المرخصة.

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