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«الخثلان» يوضح حُكم التسلية بالألعاب الإلكترونية لفترات طويلة (فيديو)

«الخثلان» يوضح حُكم التسلية بالألعاب الإلكترونية لفترات طويلة (فيديو)
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تواصل- فريق التحرير:

أوضح الشيخ سعد الخثلان، حكم التسلية بالألعاب الإلكترونية لفتره طويلة.

وأكد “الخثلان”: ” ينبغي للمسلم أن يحرص على اقتناء وقته لما ينفعه في دينه ودنياه”، مستشهدًا بالحديث الشريف: ” عَنْ مُعَاذِ بن جَبَلٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه و سلم: (لا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ أَرْبَعِ خِصَالٍ: عَنْ عُمْرهِ فِيمَا أَفْنَاهُ، وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلاهُ، وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ، وَعَنْ عَلِمهِ مَاذَا عَمِلَ فِيهِ).

وتابع: ” يُسأل في الوقت عن العمر عامة وعن الشباب خاصة، ولابد أن يعد المسلم إجابة لهذا السؤال، لا بأس بالتسلية بالألعاب المباحة التي لا يكون فيه ميسر أو قمار ولا تصد عن واجب، لكن ينبغي ألا تستغرق وقتًا طويلًا من الإنسان “.

 

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