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استشاري يحذر من ارتكاب هذه الأخطاء خلال أزمة «كورونا»

استشاري يحذر من ارتكاب هذه الأخطاء خلال أزمة «كورونا»
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تواصل- فريق التحرير:

وجه استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر مجموعة من النصائح المهمة للمرضى الذين يخشون التوجه إلى الطبيب خوفاً من الإصابة بفيروس كورونا.

وقال النمر في تغريدة على حسابه الرسمي بـ “تويتر”: “تصرف خاطئ أن يكون لديك ضرس ملتهب وخراج حوله وتستخدم “العويدي” لتسكين الألم ولا تريد الذهاب إلى طبيب الأسنان خوفاً من كورونا”.

وأضاف النمر:”تصرف خاطئ أن ينتهي من عندك دواء القلب والضغط ولا تريد أخذ أدوية من المستشفيات خوفاً أن تكون ملوثة بكورونا”.

ووجه النمر نصيحة للطلبة والمهتمين، قائلا:”قبل بدء دواء HCQ لمريض مصاب بالتهاب الرئة بفيروس كورونا المستجد C19 يجب عمل تخطيط للقلب وقياس فترة QTc “.

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