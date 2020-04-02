الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

تقديراً لجهودهم خلال فترة منع التجول.. «السديس» يوجه بتقديم عبوات زمزم لمنسوبي القطاعات العسكرية والأمنية

تقديراً لجهودهم خلال فترة منع التجول.. «السديس» يوجه بتقديم عبوات زمزم لمنسوبي القطاعات العسكرية والأمنية
0

تواصل – واس:

أشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بجهود القطاعات العسكرية المرابطة خلال فترة منع التجول بمكة المكرمة.
وأثنى معاليه خلال جولة ميدانية على جهود قطاع الأمن العام والمرور والحرس الوطني وقوات الطوارئ، مؤكداً أن ما يقومون به من جهد مشكور في حفظ الأمن وسلامة المواطنين والمقيمين ورعايتهم محل تقدير.
وقدم الرئيس العام عن شكره لمنسوبي القطاعات العسكرية بتقديم عبوات ماء زمزم تقديراً لجهودهم ودعما لهم على ما يقومون به، مؤكداً أن جميع الجهود الاحترازية التي تقدمها الدولة تأتي بالتوجيهات السديدة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، التي تصب في مصلحة المواطن والمقيم وسلامة قاصدي الحرمين الشريفين.
ودعا الله – عز وجل – أن يحفظ بلادنا من كل شر وأن يوفق قادتنا وولاة أمرنا لما فيه خير للبلاد ونفع للعباد.

مواد ذات صلة

بالفيديو.. دوريات الأمن تباشر تطبيق قرار منع التجول بالرياض

بالفيديو.. دوريات الأمن تباشر تطبيق قرار منع التجول بالرياض

استهدفوا مركبة رسمية بـ «الحجارة».. شرطة الجوف تضبط 5 مواطنين خالفوا «منع التجول»

استهدفوا مركبة رسمية بـ «الحجارة».. شرطة الجوف تضبط 5 مواطنين خالفوا «منع التجول»

متحدث «الأمن العام» يكشف مفاجأة بشأن مخالفات «منع التجول» (فيديو)

متحدث «الأمن العام» يكشف مفاجأة بشأن مخالفات «منع التجول» (فيديو)

شرطة الرياض تكشف تفاصيل ضبط مواطن وثق تجاوزه نقطة أمنية بتهور أثناء منع التجول

شرطة الرياض تكشف تفاصيل ضبط مواطن وثق تجاوزه نقطة أمنية بتهور أثناء منع التجول

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>