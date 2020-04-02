ما حكم إسقاط الدين عن المستأجر مقابل الزكاة؟.. «الخثلان» يوضح (فيديو)

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أوضح الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الدكتور سعد الخثلان، حكم إسقاط الدين عن المستأجر مقابل الزكاة.

وقال الخثلان عبر برنامج ” يستفتونك “: “إسقاط الدين عن الفقير واعتباره من الزكاة لا يجوز شرعا لأنه ليس من جيد المال ولكن من رديئه”، مؤكداً أن الزكاة يجب أن تسلم للشخص لفقره ولكن من غير الزكاة تعتبر من الصدقات فهذا عمل طيب وصالح “.

وكشف الخثلان عن حكم من يقوم بعمل خير دون استحضار النية، قائلا: “إذا كان العمل من الأعمال التطوعية يؤجر على ذلك وإذا استحضر النية فكان ذلك أعظم لأجره وثوابه”.