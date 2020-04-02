أمطار ورياح وارتفاع بدرجات الحرارة.. خبير طقس يتوقع تقلبات جوية في هذا الموعد

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توقع المهتم بالأحوال الجوية، أبو عبدالرحمن الحربش الصخَري، تقلبات جوية على عدة مناطق بالمملكة، تشمل أمطارًا ورياحًا وارتفاعًا بالحرارة، حيث تبدأ يوم السبت المقبل لمدة 7 أيام -بمشيئة الله-.

وقال الصخري عبر حسابه بتويتر: “مقبلون على أيام حافلة بالتقلبات الجوية، أبرزها: هطول أمطار متفاوتة على أجزاء من وسط وشرق وشمال شرق المملكة”.

وأضاف الصخري: “تهب رياح متوسطة إلى نشطة السرعة تثير الأتربة، مع ارتفاع واضح في درجات الحرارة في معظم المناطق، خلال الفترة من 4 أبريل (السبت المقبل) وحتى 10 أبريل الجاري (الجمعة المقبلة)”.