إليك.. 7 حيل على هاتف «آيفون» تساعدك خلال فترة العزل المنزلي

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يعيش الملايين من الناس حول العالم ويعملون من منازلهم أثناء تفشي وباء فيروس كورونا، ما رفع وتيرة استخدام الأجهزة الذكية، وللحصول على الفائدة المثلى من الأجهزة الذكية، أوردت صحيفة ديلي ميل البريطانية بعض النصائح والحيل التي يمكن استخدامها في أجهزة آيفون، ومنها:

حذف الرقم الأخير في الآلة الحاسبة

بدلاً من محو جميع الأرقام والبدء من جديد، يمتلك جهاز آيفون الخاص بك ميزة المسافة السرية التي تسمح بحذف الرقم الأخير. كل ما عليك فعله ببساطة تمرير إصبعك عبر الأرقام وسيتم حذف آخر رقم تم إدخاله.

توقيع المستندات

إن كنت بحاجة إلى توقيع مستند ما، يمكنك ببساطة القيام بذلك مباشرة من هاتفك دون الحاجة إلى التنزيل والمسح الضوئي.

ما عليك سوى معاينة المرفق عبر البريد الإلكتروني، والنقر على رمز مربع الأدوات في الزاوية العلوية اليمنى ثم النقر على زر التوقيع في “معاينة الترميز”، الموجودة في الزاوية السفلية.

قم بتوقيع المستند بإصبعك على الشاشة، ثم انقر فوق “تم”. يمكنك نقل التوقيع إلى أي مكان تريده في المستند، ويمكنك إضافة نص أو حتى الرسم عليه.

مقياس الشريط المدمج

يمكنك قياس الأشياء في الحياة الواقعية باستخدام جهاز آيفون الخاص بك. يستخدم تطبيق القياس، الواقع المعزز ليكون بمثابة شريط قياس أو مسطرة لقياس الأشياء اليومية.

بمجرد الوصول إلى التطبيق، سيطلب منك تحريك هاتفك حول الكائن حتى يتمكن من تحليل المنطقة. ضع النقطة البيضاء في الزاوية على العنصر الذي تريد قياسه. اضغط على الزر الأبيض مع وجود علامة في المنتصف وتتبع حافة الخط الذي تريد قياسه.

استخدم شريط المسافة على لوحة المفاتيح لتحريك المؤشر أثناء الكتابة

عندما ترتكب خطئاً مطبعياً أثناء المراسلة النصية، في بعض الأحيان يكون من المستحيل النقر على المكان الصحيح لوضع مؤشر الكتابة بإصبعك. بدلاً من سحب المؤشر فوق النص، يمكنك استخدام لوحة المفاتيح من خلال تحريك إصبعك يميناً ويساراً على شريط المسافة كلوحة مسار للتعديل.

إصلاح نصوص التصحيح التلقائي

إذا كانت هناك كلمة أو عبارة شائعة تستخدمها ولكن آيفون الخاص بك يستمر بالتصحيح التلقائي، فما عليك سوى إضافتها إلى القاموس.

انتقل إلى الإعدادات، عام، لوحة المفاتيح، ثم “استبدال النص”. بعد ذلك، انقر فوق علامة الجمع في الزاوية اليمنى العليا وأدخل الكلمة التي تريد حفظها.

إرسال مكالمات الطوارئ

إذا كنت في مأزق، يمكنك ضبط الآيفون الخاص بك حتى تتمكن من إرسال مكالمة طوارئ. ما عليك سوى الانتقال إلى الإعدادات، والتمرير لأسفل إلى “الطوارئ”، وتمكين “الاتصال التلقائي” و “الاتصال باستخدام الزر الجانبي”

لإجراء مكالمة طوارئ، كل ما عليك فعله هو الضغط على الزر الجانبي خمس مرات، والضغط مع الاستمرار على الزر الجانبي مع أزرار الصوت.

تحويل المستندات على هاتفك إلى صيغة PDF

يمكنك مسح المستندات الخاصة بك في المنزل باستخدام الآيفون.

أولاً، سيحتاج المستخدم إلى الانتقال إلى تطبيق “الملاحظات” والنقر على المفكرة في الزاوية اليمنى السفلية.

بعد فتح صفحة جديدة، اضغط على زر الكاميرا الصغير وسيعطيك خيار مسح مستند ضوئي.

قم باختيار شكل الصفحات التي ترغب في مسحها ضوئياً، ثم التقط صورة لكل منها واحفظها كملف PDF.